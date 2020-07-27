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Площадь пожара в московском СИЗО №6 составила 30 квадратных метров
Площадь пожара в здании СИЗО на юго-востоке Москвы составила 30 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
На Шоссейной улице произошел пожар в женском СИЗО №6. УФСИН сообщило, что из здания эвакуировано около 850 человек. Возгорание в СИЗО-6 на юго-востоке Москвы началось в подвале.
2020-07-27T18:25
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Площадь пожара в московском СИЗО №6 составила 30 квадратных метров

18:25 27.07.2020
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Площадь пожара в здании СИЗО на юго-востоке Москвы составила 30 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что на Шоссейной улице произошел пожар в женском СИЗО №6. УФСИН информировало, что из здания эвакуированы около 850 человек. По информации экстренных служб столицы, пожар в СИЗО начался с пекарни.
"В 17.45 пожар локализован на площади 30 квадратных метров", - сказали агентству в пресс-службе.
Пожарный в Москве
Вчера, 17:22
В районе СИЗО №6 в Москве, где случился пожар, перекрыли движение
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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