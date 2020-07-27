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В Греции выявили 35 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Греции за минувшие сутки выявлены 35 новых случаев инфицирования COVID-19, четыре из них обнаружены на контроле при въезде в страну, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
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353
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коронавирус covid-19, греция, в мире

В Греции выявили 35 случаев заражения коронавирусом за сутки

18:19 27.07.2020
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЛюди на городском пляже Алимос в пригороде Афи
Люди на городском пляже Алимос в пригороде Афи
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 27 июл - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 35 новых случаев инфицирования COVID-19, четыре из них обнаружены на контроле при въезде в страну, сообщила в воскресенье национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4227.
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
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За минувшие сутки никто не умер от коронавируса, всего в Греции от COVID-19 умерли 202 человека.
В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 127 человек, говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрецияВ мире
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