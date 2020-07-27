https://ria.ru/20200727/1575005409.html
В Греции выявили 35 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Греции за минувшие сутки выявлены 35 новых случаев инфицирования COVID-19, четыре из них обнаружены на контроле при въезде в страну, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:19
2020-07-27T18:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996779_0:77:2289:1364_1400x0_80_0_0_d734decc1df111a4cb263a734de430a2.jpg
https://ria.ru/20200725/1574908302.html
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996779_0:77:2289:1364_1400x0_80_0_0_d734decc1df111a4cb263a734de430a2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996779_184:0:2103:1439_1400x0_80_0_0_e7609cb43c5532281202a117cecb787d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996779_424:0:1863:1439_1400x0_80_0_0_d3ad0cfbf37712768e50d23f992425de.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, греция, в мире