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В Боливии не исключили второй вспышки коронавируса в конце года
Вторая вспышка коронавируса возможна в Боливии в последние месяцы года, в крупнейших департаментах страны плато заболеваний сохранится до октября, сообщила... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:14
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коронавирус covid-19, коронавирусы, боливия, в мире

В Боливии не исключили второй вспышки коронавируса в конце года

18:14 27.07.2020
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© www.emborus.comБоливия
Боливия
© www.emborus.com
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Вторая вспышка коронавируса возможна в Боливии в последние месяцы года, в крупнейших департаментах страны плато заболеваний сохранится до октября, сообщила министр здравоохранения Эйди Рока, которая сама болеет COVID-19.
"Пандемия нам показывает, что прогнозы могут быть близки к реальности, но очень сложно сказать, до какого времени сохранится плато… (Департаменты) Ла-Пас, Чукисака, Кочабамба начали свой пик (заболеваний) позже, чем (департаменты) Санта-Крус и Бени, плато заболеваний в этих трех департаментах выйдет за пределы сентября", - сказала она в интервью телеканалу Red Uno.
"Мы молимся, чтобы в октябре это плато начало снижаться и чтобы мы приняли необходимые меры, чтобы избежать второй вспышки, которая также предсказывается на последние месяцы года", - добавила министр.
В Боливии зарегистрированы 69 429 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 21 169 человек, скончались 2583 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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