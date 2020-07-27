Президент Кении продлил комендантский час на 30 дней

Кроме того, продажа алкогольных напитков во всех ресторанах и заведениях общественного питания Кении запрещается на 30 дней, начиная с полуночи вторника, время закрытия этих заведений было изменено с 20.00 до 19.00. Президент также объявил о закрытии всех баров до дальнейших распоряжений.