Президент Кении продлил комендантский час на 30 дней

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент Кении Ухуру Кениата продлил еще на 30 дней действие комендантского часа, введенного в стране для сдерживания вспышки коронавирусной инфекции.
"Я даю дальнейшее распоряжение и предписываю следующим образом, чтобы комендантский час по всей стране оставался в силе еще на 30 дней", - заявил президент в обращении к нации, запись которого представлена на сайте местной газеты Daily Nation.
Кроме того, продажа алкогольных напитков во всех ресторанах и заведениях общественного питания Кении запрещается на 30 дней, начиная с полуночи вторника, время закрытия этих заведений было изменено с 20.00 до 19.00. Президент также объявил о закрытии всех баров до дальнейших распоряжений.
По последним данным, в стране было зарегистрировано 17 603 случая заражения коронавирусом нового типа, 280 человек скончались.