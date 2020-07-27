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Президент Кении продлил комендантский час на 30 дней
Президент Кении Ухуру Кениата продлил еще на 30 дней действие комендантского часа, введенного в стране для сдерживания вспышки коронавирусной инфекции. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:12
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коронавирус covid-19, ухуру кениата, кения, в мире

Президент Кении продлил комендантский час на 30 дней

18:12 27.07.2020
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент Кении Ухуру Кениата продлил еще на 30 дней действие комендантского часа, введенного в стране для сдерживания вспышки коронавирусной инфекции.
"Я даю дальнейшее распоряжение и предписываю следующим образом, чтобы комендантский час по всей стране оставался в силе еще на 30 дней", - заявил президент в обращении к нации, запись которого представлена на сайте местной газеты Daily Nation.
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Кроме того, продажа алкогольных напитков во всех ресторанах и заведениях общественного питания Кении запрещается на 30 дней, начиная с полуночи вторника, время закрытия этих заведений было изменено с 20.00 до 19.00. Президент также объявил о закрытии всех баров до дальнейших распоряжений.
По последним данным, в стране было зарегистрировано 17 603 случая заражения коронавирусом нового типа, 280 человек скончались.
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