ПСБ предложил "смарт-ставку" для эквайринга МСП

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ПАО " . ПАО " Промсвязьбанк " запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новый продукт по эквайрингу - тарифный план "Смарт-ставка", сообщает пресс-служба кредитной организации

"Смарт-ставка" - это дифференцированная ставка, которая в зависимости от оборота компании по картам автоматически пересчитывается раз в месяц, - чем выше оборот, тем ниже тариф, поясняет ресс-служба.

"В первые два месяца компания получает минимальный фиксированный тариф на эквайринг. В дальнейшем при увеличении объемов выручки клиенту не надо обращаться в банк для снижения тарифа и подписания дополнительных документов. Изменение тарифа происходит автоматически", - говорится в пресс-релизе.

В рамках "Смарт-ставки" предусмотрены несколько тарифов для различных сфер деятельности клиента: для супермаркетов и продуктовых магазинов - от 1,89%, для ресторанов быстрого обслуживания - от 1,49%, для компаний из сферы здоровья* и образования - от 1,79%, для аптек - от 1,99%, для АЗС - от 1,99%. Для предприятий остальных сфер деятельности "Смарт-ставка" стартует от 2,19%.

По словам заместителя директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Никиты Хомутова, банк постоянно совершенствует продукты, чтобы клиенты могли получать новейшие качественные услуги для комфортного ведения бизнеса.