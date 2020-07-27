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ПСБ предложил "смарт-ставку" для эквайринга МСП
ПАО "Промсвязьбанк" запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новый продукт по эквайрингу - тарифный план "Смарт-ставка", сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:12
банк псб
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ предложил "смарт-ставку" для эквайринга МСП

18:12 27.07.2020
63
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новый продукт по эквайрингу - тарифный план "Смарт-ставка", сообщает пресс-служба кредитной организации
"Смарт-ставка" - это дифференцированная ставка, которая в зависимости от оборота компании по картам автоматически пересчитывается раз в месяц, - чем выше оборот, тем ниже тариф, поясняет ресс-служба.
"В первые два месяца компания получает минимальный фиксированный тариф на эквайринг. В дальнейшем при увеличении объемов выручки клиенту не надо обращаться в банк для снижения тарифа и подписания дополнительных документов. Изменение тарифа происходит автоматически", - говорится в пресс-релизе.
В рамках "Смарт-ставки" предусмотрены несколько тарифов для различных сфер деятельности клиента: для супермаркетов и продуктовых магазинов - от 1,89%, для ресторанов быстрого обслуживания - от 1,49%, для компаний из сферы здоровья* и образования - от 1,79%, для аптек - от 1,99%, для АЗС - от 1,99%. Для предприятий остальных сфер деятельности "Смарт-ставка" стартует от 2,19%.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
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По словам заместителя директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Никиты Хомутова, банк постоянно совершенствует продукты, чтобы клиенты могли получать новейшие качественные услуги для комфортного ведения бизнеса.
"Наш новый продукт "Смарт-ставка" позволит компании выбрать оптимальный тариф для ее сферы деятельности, а для предприятий с сезонным бизнесом поможет дополнительно оптимизировать расходы, ведь в сезон высокие обороты, соответственно, тариф будет ниже", - отметил Хомутов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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Банк ПСБНовости компаний - Экономика
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