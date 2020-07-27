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В Москве госпитализировали двоих мужчин после попадания молнии
Двух мужчин госпитализировали после попадания молнии во время сильной грозы на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:10
2020-07-27T18:23
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