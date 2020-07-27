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В Москве госпитализировали двоих мужчин после попадания молнии
Двух мужчин госпитализировали после попадания молнии во время сильной грозы на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:23
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В Москве госпитализировали двоих мужчин после попадания молнии

18:10 27.07.2020 (обновлено: 18:23 27.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ Москве ожидается ураган
В Москве ожидается ураган
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Двух мужчин госпитализировали после попадания молнии во время сильной грозы на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Во время сильной грозы пострадали от молнии двое мужчин, находившиеся на берегу Мещерского пруда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчины госпитализированы с ожогами средней тяжести.
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