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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200727/1575004465.html
Эксперты рассказали, стоит ли ожидать евро по 90 рублей
Курс евро несколько перегрет и пока не стоит ожидать его укрепления в район 90 рублей, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
андрей кочетков
андрей верников
федеральная резервная система сша
европа
сша
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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динамика курсов валют, андрей кочетков, андрей верников, федеральная резервная система сша, европа, сша, экономика

Эксперты рассказали, стоит ли ожидать евро по 90 рублей

18:15 27.07.2020 (обновлено: 18:47 27.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнак евро на табло курса валют
Знак евро на табло курса валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Курс евро несколько перегрет и пока не стоит ожидать его укрепления в район 90 рублей, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Курс евро в понедельник обновил максимум с апреля, поднявшись до 84,48 рубля. На "Форексе" европейская валюта обновляет максимумы с сентября 2018 года и уже поднималась в начале недели до 1,1764 доллара.

Тон задает "Форекс"

Сильный рост евро к рублю связан с событиями на международном валютном рынке, в частности с динамикой пары "евро — доллар", полагает директор департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ-капитал" Андрей Верников.
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"Основная причина слабости доллара в том, что США сейчас являются одним из центров пандемии коронавируса. В Европе ситуация более спокойная. Власти США вынуждены продолжать политику агрессивного количественного смягчения, чтобы минимизировать ущерб, наносимый новым вирусом экономике. На этой неделе конгресс США планирует принять второй пакет денежных стимулов, а на очередном заседании ФРС в среду может быть заявлено о необходимости продолжения мягкой денежной политики. Есть основания ожидать сильной инфляции доллара, поэтому инвесторы выбирают евро", — пояснил он.
Слабость доллара вызвана разницей в подходах финансирования программ экономической помощи для борьбы с COVID-19, добавляет ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.
"Если в США основным покупателем нового госдолга будет ФРС, то в Европе новые программы будут финансироваться преимущественно за счет займов на свободном рынке. По сути, слабость американской валюты вызвана продолжающейся работой печатного станка. ФРС может "напечатать" до 10-20% американской экономики в текущем году. Столь масштабная программа количественного смягчения уже привела к новым рекордам цены на золото и укреплению евро до многолетних максимумов", — добавил он.
Глобальные инвесторы на фоне слабых данных по рынку труда в США выражают опасения в отношении быстрого восстановления американской экономики, рассуждает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. В итоге американская валюта, помимо евро, также теряет свои позиции по отношению к японской иене, швейцарскому франку и британскому фунту, добавил он.
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Рубль просто так не сдаст 90-й рубеж

Однако локально ослабление "американца" может завершиться после заседания ФРС (29 июля) и доллар отыграет часть утраченных ранее позиций, уверен Дроздов. "В связи с этим я бы не ставил на рост евро к отметке 90 рублей. Доллар на данном этапе, в отсутствие как позитивных, так и крайне негативных факторов, в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 70,50-72,30 рубля", — считает он.
"Мы бы не стали говорить о курсе евро около 90 рублей в ближайшей перспективе. Напротив, в августе рубль может вернуться к укреплению и немного поправить свое положение к евро, а также заметно улучшить ситуацию против доллара до 70 рублей за американскую денежную единицу", — прогнозирует Кочетков.
На этой неделе курс доллара будет колебаться в рамках 71-72,5 рубля, а евро — 83,5-84,7 рубля, оценил экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.
"В данный момент курс евро перегрет, и я бы уже на этой неделе ожидал некоего его ослабления от курса 85,5 рубля", — отметил Верников.
Впрочем, позже в этом году евро может вырасти "в район 89 рублей", добавил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютАндрей КочетковАндрей ВерниковФедеральная резервная система СШАЕвропаСШАЭкономика
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