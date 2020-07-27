Глава Косово сообщил о получении техники из США

Президент самопровозглашенной республики Косово и бывший полевой командир албанских отрядов с 13 по 17 июля ежедневно проводил по шесть часов на допросах в Специальном суде по преступлениям в Косово в Гааге. 24 июня Специальная прокуратура международного суда (SPO) объявила о выдвижении обвинений в отношении Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах во время конфликта в Косово и Метохии. Он пообещал уйти в отставку, если суд затем утвердит обвинительный акт и начнет разбирательство.