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Глава Косово сообщил о получении техники из США
Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи, в отношении которого выдвинуты обвинения за военные преступления 1998-1999 годов Специальной прокуратурой в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:02
освободительная армия косово
хашим тачи
нато
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косово
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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освободительная армия косово, хашим тачи, нато, ангела меркель, косово, сша, приштина, в мире

Глава Косово сообщил о получении техники из США

18:02 27.07.2020
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© REUTERS / Laura HasaniПрезидент Косово Хашим Тачи в Приштине
Президент Косово Хашим Тачи в Приштине
© REUTERS / Laura Hasani
Президент Косово Хашим Тачи в Приштине . Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 июл – РИА Новости. Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи, в отношении которого выдвинуты обвинения за военные преступления 1998-1999 годов Специальной прокуратурой в Гааге, сообщил о получении военной техники из США для сил безопасности Косово.
Президент самопровозглашенной республики Косово и бывший полевой командир албанских отрядов с 13 по 17 июля ежедневно проводил по шесть часов на допросах в Специальном суде по преступлениям в Косово в Гааге. 24 июня Специальная прокуратура международного суда (SPO) объявила о выдвижении обвинений в отношении Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах во время конфликта в Косово и Метохии. Он пообещал уйти в отставку, если суд затем утвердит обвинительный акт и начнет разбирательство.
Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи
13 июля, 16:44
Глава Косово прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях
В понедельник Тачи заявил о получении 42 военных внедорожников Humvee из США, которые переданы силам безопасности Косово (СБК). Договор косовоалбанских властей в Приштине и американской компании AM General был подписан в 2018 году и предполагает поставку 51 военного внедорожника.
"Информативная встреча состоялась сегодня с командующим СБК генерал-полковником Рахманом Рамой… Скоро начнется призыв новых военнослужащих. Свобода, независимость государства и армия определяют нашу идентичность и гордость свободной демократией", - написал Тачи в Facebook и приложил фото внедорожников.
Министр обороны Сербии Александр Вулин 22 июля назвал предполагаемые планы поставки оружия из Германии самопровозглашенной республике Косово нарушением международного права и вооружением албанских террористов. Сербская газета "Вечерне новости" со ссылкой на источники перед тем сообщила, что косовоалбанские власти в Приштине уже выплатили Германии 170 миллионов евро за снабжение оружием и обучение личного состава СБК и ведут переговоры о покупке партии автоматов Heckler & Koch Gewehr 36 и танков Leopard 2. Издание сообщило, что поставку нового пакета вооружений и армейского оборудования Приштине "на 60% уже одобрил Федеральный совет безопасности Германии во главе с Ангелой Меркель".
Депутаты парламента самопровозглашенного Косово в 2018 году утвердили пакет законопроектов о трансформации СБК в полноценную армию. Планируется, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Заместитель министра СБК Агим Чеку сообщил в ноябре 2018 года, что создаваемая армия самопровозглашенной республики будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, "но только для обороны".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Виды Белграда
25 июня, 11:41
Эксперт положительно оценила отмену встречи Сербия-Косово в США
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Освободительная армия КосовоХашим ТачиНАТОАнгела МеркельКосовоСШАПриштинаВ мире
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