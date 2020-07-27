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Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:55
збигнев зебро
совет европы
польша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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збигнев зебро, совет европы, польша, в мире

Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

18:55 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
"Сегодня я подал заявление министру семьи, труда и социальной политики о начале действий по выходу из Конвенции", - сказал Зебро.
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Он отметил, что нормы документа "не могут отступать от норм польского законодательства".
"В Европе нет страны, в которой стандарты недопущения насилия в отношении женщин соблюдаются лучше, чем в Польше. Это пример того, как стандарты могут соблюдаться без влияния идеологии", - сказал Зебро, отметив, что "эта конвенция имеет другую часть, которая скрыта под красивыми лозунгами".
"Вторая часть касается идеологии", - пояснил министр, отметив, что речь идет о "роли пола человека не в понятии биологическом". "Идеология, которая ставит под сомнение институты семьи, веры", - продолжил он.
По мнению министра, такой подход наоборот "может привести к росту домашнего насилия".
Кроме того, он отметил, что в конвенции "вы не прочтете, что проблемой является алкоголь, наркотики, спайсы, не прочтете рекомендаций о борьбе с этим".
Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.
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