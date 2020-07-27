Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием ( Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием ( Стамбульская конвенция ), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.

"Сегодня я подал заявление министру семьи, труда и социальной политики о начале действий по выходу из Конвенции", - сказал Зебро.

Он отметил, что нормы документа "не могут отступать от норм польского законодательства".

"В Европе нет страны, в которой стандарты недопущения насилия в отношении женщин соблюдаются лучше, чем в Польше. Это пример того, как стандарты могут соблюдаться без влияния идеологии", - сказал Зебро, отметив, что "эта конвенция имеет другую часть, которая скрыта под красивыми лозунгами".

"Вторая часть касается идеологии", - пояснил министр, отметив, что речь идет о "роли пола человека не в понятии биологическом". "Идеология, которая ставит под сомнение институты семьи, веры", - продолжил он.

По мнению министра, такой подход наоборот "может привести к росту домашнего насилия".

Кроме того, он отметил, что в конвенции "вы не прочтете, что проблемой является алкоголь, наркотики, спайсы, не прочтете рекомендаций о борьбе с этим".