Болгария остановила транзит газа в Грецию из-за аварии

"Сегодня в 7.56 утра произошла авария на газопроводе в Греческую Республику. Авария вызвала нарушение целостности газопровода в 200 метрах от станции в Кулате. Секция (поврежденная) была вырезана, и были предприняты все необходимые действия для срочных ремонтных работ и восстановления транспортировки природного газа в Грецию. Никто не пострадал", - говорится в сообщении компании.