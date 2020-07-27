https://ria.ru/20200727/1575003730.html
Болгария остановила транзит газа в Грецию из-за аварии
Авария произошла на газопроводе в Болгарии, пострадавших нет, прекращена поставка газа в Грецию, сообщила компания "Булгартрансгаз". РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:00
2020-07-27T20:29
греция
болгария
в мире
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Лексей Кукаков
Мутят конечно. В Сербии отчитались о рекорде прокладки трубы. Но я там работал и через шов был брак, а ремонт шёл ночью
25
Лексей Кукаков
Представляешь в Сербии ремонт сварного шва трубы 1220 мм по два раза переделывали, то есть шару гнали на этом участке. А Болгария сказала что так не надо работать
18
8
греция
болгария
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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греция, болгария, в мире
АФИНЫ, 27 июл – РИА Новости. Авария произошла на газопроводе в Болгарии, пострадавших нет, прекращена поставка газа в Грецию, сообщила компания "Булгартрансгаз".
"Сегодня в 7.56 утра произошла авария на газопроводе в Греческую Республику. Авария вызвала нарушение целостности газопровода в 200 метрах от станции в Кулате. Секция (поврежденная) была вырезана, и были предприняты все необходимые действия для срочных ремонтных работ и восстановления транспортировки природного газа в Грецию. Никто не пострадал", - говорится в сообщении компании.
Пользователи газовых сетей будут своевременно проинформированы о восстановлении газоснабжения, сообщила компания.
Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".