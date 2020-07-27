В РПЦ молятся об успехе перемирия в Донбассе

Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Русская православная церковь поддерживает объявление перемирия в Донбассе и молится о его успехе, заявил в понедельник сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата диакон Феодор Шульга.

"Со стороны Русской церкви мы молимся об успехе этой миротворческой инициативы", - сказал Шульга на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он указал на то, что украинская православная церковь и ранее поддерживала все миротворческие инициативы властей Украины.

С 27 июля самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики переходят к полному бессрочному прекращению огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР и ЛНР. На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.

Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведения огня, в том числе снайперского, размещения вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.