https://ria.ru/20200727/1575003374.html
В РПЦ молятся об успехе перемирия в Донбассе
Русская православная церковь поддерживает объявление перемирия в Донбассе и молится о его успехе, заявил в понедельник сотрудник отдела внешних церковных связей РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:53
2020-07-27T17:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, в мире
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Русская православная церковь поддерживает объявление перемирия в Донбассе и молится о его успехе, заявил в понедельник сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата диакон Феодор Шульга.
"Со стороны Русской церкви мы молимся об успехе этой миротворческой инициативы", - сказал Шульга на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он указал на то, что украинская православная церковь и ранее поддерживала все миротворческие инициативы властей Украины.
С 27 июля самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики переходят к полному бессрочному прекращению огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР и ЛНР. На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.
Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведения огня, в том числе снайперского, размещения вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
В понедельник управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний призвал верующих молиться о сохранении перемирия.