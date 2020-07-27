https://ria.ru/20200727/1575003331.html
В КЧР оценили ситуацию с обеспечением школьников горячим питанием
Почти 25 тысяч учеников начальных классов в Карачаево-Черкесии с нового учебного года будут обеспечены горячим питанием, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:51
2020-07-27T17:51
владимир путин
образование - общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, образование - общество, общество
НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Почти 25 тысяч учеников начальных классов в Карачаево-Черкесии с нового учебного года будут обеспечены горячим питанием, сообщает пресс-служба главы региона.
"С начала нового учебного года 24 450 школьников Карачаево-Черкесии с 1 по 4 класс будут получать бесплатное горячее питание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ученики начальных классов будут получать горячие обеды в школьных столовых, а в те учреждения, где нет пищеблока (малокомплектные школы в отдаленных районах республики), горячее питание будет доставляться в термоемкостях.
"Всего на организацию питания учеников начальных школ Карачаево-Черкесии до конца 2020 года предусмотрены 98 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов", - уточняет пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин
в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий федеральный закон глава государства подписал 1 марта, он вступил в силу с 1 мая. Согласно ему полный переход на предоставление бесплатного питания регионы будут выполнять поэтапно, начиная с 1 сентября 2020 года. К 1 сентября 2023 года все младшие школьники страны должны быть обеспечены горячим питанием.