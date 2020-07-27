В КЧР оценили ситуацию с обеспечением школьников горячим питанием

НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Почти 25 тысяч учеников начальных классов в Карачаево-Черкесии с нового учебного года будут обеспечены горячим питанием, сообщает пресс-служба главы региона.

"С начала нового учебного года 24 450 школьников Карачаево-Черкесии с 1 по 4 класс будут получать бесплатное горячее питание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученики начальных классов будут получать горячие обеды в школьных столовых, а в те учреждения, где нет пищеблока (малокомплектные школы в отдаленных районах республики), горячее питание будет доставляться в термоемкостях.

"Всего на организацию питания учеников начальных школ Карачаево-Черкесии до конца 2020 года предусмотрены 98 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов", - уточняет пресс-служба.