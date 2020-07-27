Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1575003331.html
В КЧР оценили ситуацию с обеспечением школьников горячим питанием
Почти 25 тысяч учеников начальных классов в Карачаево-Черкесии с нового учебного года будут обеспечены горячим питанием, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:51
владимир путин
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_68d45bae850dd89e412919bc5534f1dc.jpg
https://ria.ru/20200622/1573291956.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_68d45bae850dd89e412919bc5534f1dc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_fbdf5bfd02bf4d9743553f89dc3539bc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_514:0:2561:2047_1400x0_80_0_0_feae3f45b7087dd9daeb47b8c57da25a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, образование - общество, общество

В КЧР оценили ситуацию с обеспечением школьников горячим питанием

17:51 27.07.2020
60
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Организация питания в школах. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Почти 25 тысяч учеников начальных классов в Карачаево-Черкесии с нового учебного года будут обеспечены горячим питанием, сообщает пресс-служба главы региона.
"С начала нового учебного года 24 450 школьников Карачаево-Черкесии с 1 по 4 класс будут получать бесплатное горячее питание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ученики начальных классов будут получать горячие обеды в школьных столовых, а в те учреждения, где нет пищеблока (малокомплектные школы в отдаленных районах республики), горячее питание будет доставляться в термоемкостях.
"Всего на организацию питания учеников начальных школ Карачаево-Черкесии до конца 2020 года предусмотрены 98 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов", - уточняет пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий федеральный закон глава государства подписал 1 марта, он вступил в силу с 1 мая. Согласно ему полный переход на предоставление бесплатного питания регионы будут выполнять поэтапно, начиная с 1 сентября 2020 года. К 1 сентября 2023 года все младшие школьники страны должны быть обеспечены горячим питанием.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
22 июня, 12:17
Мишустин оценил ситуацию с финансированием горячего питания школьников
000000
Обсудить 0
Владимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова
Минобрнауки проведет проверку в Лесотехническом университете в Петербурге
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
Кузнецова рассказала о формате модульных программ по семьеведению
Полиция
В Крыму мужчина напал с ножом на врача скорой помощи
Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Глава Минпросвещения раскрыл формат школьного обучения с 1 сентября
Агенты ФБР в Калифорнии
СМИ сообщили о начале расследования в отношении протестующих в Портленде
Школьнице измеряют температуру
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
В московском СИЗО №6 локализовали пожар
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в новом филиале средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
В РПЦ рассказали о дальнейших мерах к схимонаху Сергию
Верующие в мечети Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
В Айя-Софии будут постоянно дежурить 500 полицейских
Производство растительного масла
В Пензенской области запустили завод по производству растительного масла
Первоклассники на праздновании Дня знаний
В Минпросвещения рассказали о форме обучения в новом учебном году
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Рамзан Кадыров
"Ужасающие сообщения": США и Кадыров
Когнитивная нейробиология
Ученые выяснили, какие клетки мозга отвечают за секс и агрессию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния