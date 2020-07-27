https://ria.ru/20200727/1575002950.html
В Крыму мужчина напал с ножом на врача скорой помощи
Мужчина напал с ножом на врача скорой помощи в Крыму, нанеся удар в область шеи, сообщает пресс-служба крымского Центра медицины катастроф. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:47
2020-07-27T17:47
республика крым
происшествия
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https://ria.ru/20200503/1570916778.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия