В Крыму мужчина напал с ножом на врача скорой помощи

Вызов к 33-летнему мужчине поступил в оперативно-диспетчерский отдел Симферопольской станции скорой медицинской помощи. Повод к вызову - неправильное и агрессивное поведение.

"Когда работники бригады зашли в квартиру, пациент неожиданно и очень быстро нанес врачу ножевое ранение в область шеи. Остальные члены бригады СМП среагировали оперативно, зафиксировав пациента", - говорится в сообщении.