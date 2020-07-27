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В Крыму мужчина напал с ножом на врача скорой помощи
Мужчина напал с ножом на врача скорой помощи в Крыму, нанеся удар в область шеи, сообщает пресс-служба крымского Центра медицины катастроф. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:47
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика крым, происшествия

В Крыму мужчина напал с ножом на врача скорой помощи

17:47 27.07.2020
1501
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Мужчина напал с ножом на врача скорой помощи в Крыму, нанеся удар в область шеи, сообщает пресс-служба крымского Центра медицины катастроф.
Вызов к 33-летнему мужчине поступил в оперативно-диспетчерский отдел Симферопольской станции скорой медицинской помощи. Повод к вызову - неправильное и агрессивное поведение.
"Когда работники бригады зашли в квартиру, пациент неожиданно и очень быстро нанес врачу ножевое ранение в область шеи. Остальные члены бригады СМП среагировали оперативно, зафиксировав пациента", - говорится в сообщении.
Врач в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу и находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное.
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