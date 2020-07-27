Глава Мексики показал выставленный на продажу президентский самолет

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор показал, как выглядит изнутри президентский самолет, который он хочет продать.
В понедельник он провел традиционную пресс-конференцию в ангаре на фоне Boeing 787-8 Dreamliner, после которой разрешил журналистам подняться на борт. Трансляция велась в Twitter президента.
Conferencia matutina desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. https://t.co/OwtgCxjynD— Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 27, 2020
В самолете может находиться до 80 пассажиров и до 20 членов экипажа. В нем есть три сектора. В первом располагаются места для отдыха членов экипажа, лиц, сопровождающих главу государства, система управления светом, мультимедиа и другими сервисами воздушного судна. В первом салоне кресла раскладываются в кровать, регулируется высота столов. Есть и отдельное кресло для президента.
Во втором секторе находится кабинет первого лица с большим столом, беговой дорожкой и спутниковым телефоном, спальня с широкой двуспальной кроватью и туалет.
Третий сектор предназначен для журналистов и сотрудников служб безопасности.
В самолете две кухни, места для одежды, чемоданов и шкаф для зонтов.
Гендиректор Национального банка государственных работ Хорхе Мендоса сообщил журналистам в понедельник, что были выявлены 42 потенциальных покупателя самолета в 16 странах, но в настоящее время ведутся переговоры с двумя. Уже получен аванс в размере одного миллиона долларов от одного из интересантов.
По словам президента страны, первый покупатель предложил оплатить самолет наполовину наличными, наполовину медицинскими изделиями и оборудованием. Второй покупатель хочет заплатить наличными.
"Я ожидаю, что в течение нескольких дней вопросы с продажей самолета разрешатся", - сказал Лопес Обрадор.
О намерении избавиться от президентской флотилии из 80 самолетов и вертолетов Лопес Обрадор объявил еще до победы на выборах 2018 году. Президент пользуется обычными пассажирскими рейсами либо ездит на автомобиле. Boeing главы государства был ранее отправлен в США для продажи, однако пока попытки были неуспешными. В настоящее время самолет находится в Мексике. Власти хотят продать его по рыночной цене.