Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1575002911.html
Глава Мексики показал выставленный на продажу президентский самолет
Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор показал, как выглядит изнутри президентский самолет, который он хочет продать. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:51
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151336/35/1513363555_0:228:4616:2825_1400x0_80_0_0_f08edd2a9d375dbc7f85f51d6780a68a.jpg
https://ria.ru/20200715/1574349563.html
1
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151336/35/1513363555_0:228:4616:2825_1400x0_80_0_0_f08edd2a9d375dbc7f85f51d6780a68a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151336/35/1513363555_274:0:4343:3052_1400x0_80_0_0_efd60c742bf0174e08343dd01b5e756d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151336/35/1513363555_783:0:3835:3052_1400x0_80_0_0_60e2aa9b7883203a5b97f266073ca702.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире

Глава Мексики показал выставленный на продажу президентский самолет

17:46 27.07.2020 (обновлено: 17:51 27.07.2020)
247
© AP Photo / Marco UgarteКандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
© AP Photo / Marco Ugarte
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор показал, как выглядит изнутри президентский самолет, который он хочет продать.
В понедельник он провел традиционную пресс-конференцию в ангаре на фоне Boeing 787-8 Dreamliner, после которой разрешил журналистам подняться на борт. Трансляция велась в Twitter президента.
В самолете может находиться до 80 пассажиров и до 20 членов экипажа. В нем есть три сектора. В первом располагаются места для отдыха членов экипажа, лиц, сопровождающих главу государства, система управления светом, мультимедиа и другими сервисами воздушного судна. В первом салоне кресла раскладываются в кровать, регулируется высота столов. Есть и отдельное кресло для президента.
Во втором секторе находится кабинет первого лица с большим столом, беговой дорожкой и спутниковым телефоном, спальня с широкой двуспальной кроватью и туалет.
Третий сектор предназначен для журналистов и сотрудников служб безопасности.
В самолете две кухни, места для одежды, чемоданов и шкаф для зонтов.
Гендиректор Национального банка государственных работ Хорхе Мендоса сообщил журналистам в понедельник, что были выявлены 42 потенциальных покупателя самолета в 16 странах, но в настоящее время ведутся переговоры с двумя. Уже получен аванс в размере одного миллиона долларов от одного из интересантов.
По словам президента страны, первый покупатель предложил оплатить самолет наполовину наличными, наполовину медицинскими изделиями и оборудованием. Второй покупатель хочет заплатить наличными.
"Я ожидаю, что в течение нескольких дней вопросы с продажей самолета разрешатся", - сказал Лопес Обрадор.
О намерении избавиться от президентской флотилии из 80 самолетов и вертолетов Лопес Обрадор объявил еще до победы на выборах 2018 году. Президент пользуется обычными пассажирскими рейсами либо ездит на автомобиле. Boeing главы государства был ранее отправлен в США для продажи, однако пока попытки были неуспешными. В настоящее время самолет находится в Мексике. Власти хотят продать его по рыночной цене.
Стюардесса
15 июля, 02:49Туризм
Бортпроводники рассказали о "секретном бункере" на борту самолета
910001
Обсудить 1
Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
Рекомендуем
Полиция
В Крыму мужчина напал с ножом на врача скорой помощи
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
В Японии за сутки выявили 583 случая заражения коронавирусом
Террорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
Таджикистан проверяет данные о ликвидированном в Подмосковье террористе
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии вернулся к обычному режиму работы после COVID-19
Президент Косово Хашим Тачи в Приштине
Глава Косово сообщил о получении техники из США
Когнитивная нейробиология
Ученые выяснили, какие клетки мозга отвечают за секс и агрессию
Российские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва в аэропорту Анталия
Открытие Турции может дать рестарт туризму в ОАЭ и на Мальдивы
Король Испании Хуан Карлос I
Экс-любовницу короля Испании Хуана Карлоса вызвали в суд
Граница Израиля с Ливаном
Армия Израиля подтвердила информацию о перестрелке на границе с Ливаном
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
В РПЦ рассказали о дальнейших мерах к схимонаху Сергию
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
В московском СИЗО №6 локализовали пожар
Зажженная конфорка
Болгария остановила транзит газа в Грецию из-за аварии
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
В РПЦ молятся об успехе перемирия в Донбассе
Российские флаги на митинге в Севастополе
В Крыму назвали единственно верное решение "украинского вопроса"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния