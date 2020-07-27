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В Японии за сутки выявили 583 случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии за сутки выросло на 583 до 31 961, передает телеканал NHK. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:45
2020-07-27T17:45
распространение нового коронавируса
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токио
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, осака (город), япония, токио, в мире