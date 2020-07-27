Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1575002857.html
В Японии за сутки выявили 583 случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии за сутки выросло на 583 до 31 961, передает телеканал NHK. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
осака (город)
япония
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_0:95:3307:1955_1400x0_80_0_0_da53153cfb44845874b52e0ae24dec2d.jpg
осака (город)
япония
токио
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_0:95:3307:1955_1400x0_80_0_0_da53153cfb44845874b52e0ae24dec2d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_289:0:3020:2048_1400x0_80_0_0_d5e8014fbe8c8bb45aca71bd6b826fba.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_630:0:2678:2048_1400x0_80_0_0_ac5dcf5a706193b84416977b23cfa55d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, осака (город), япония, токио, в мире

В Японии за сутки выявили 583 случая заражения коронавирусом

17:45 27.07.2020
201
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 27 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии за сутки выросло на 583 до 31 961, передает телеканал NHK.
Большинство случаев приходится на Токио (131), Осаку (87) и префектуру Аити (76).
С начала эпидемии скончались 1012 человек. Состояние еще 67 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 22 775 человек.
Для реализации мер по борьбе с распространением коронавируса власти Токио в понедельник приняли проект дополнительного бюджета в размере около 310 миллиарда иен (около 2,9 миллиарда долларов).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
200100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (город)ЯпонияТокиоВ мире
Рекомендуем
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии вернулся к обычному режиму работы после COVID-19
Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
Глава Мексики показал выставленный на продажу президентский самолет
Полиция
В Крыму мужчина напал с ножом на врача скорой помощи
Террорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
Таджикистан проверяет данные о ликвидированном в Подмосковье террористе
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Бельгии призвали ограничить контакты из-за роста случаев COVID-19
Российские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва в аэропорту Анталия
Открытие Турции может дать рестарт туризму в ОАЭ и на Мальдивы
Граница Израиля с Ливаном
Армия Израиля подтвердила информацию о перестрелке на границе с Ливаном
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
В московском СИЗО №6 локализовали пожар
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
В РПЦ молятся об успехе перемирия в Донбассе
Когнитивная нейробиология
Ученые выяснили, какие клетки мозга отвечают за секс и агрессию
Тест на коронавирус
Число случаев COVID-19 в доме престарелых под Иваново достигло 101
Президент Косово Хашим Тачи в Приштине
Глава Косово сообщил о получении техники из США
Нячанг, Вьетнам
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о новом типе коронавируса
Король Испании Хуан Карлос I
Экс-любовницу короля Испании Хуана Карлоса вызвали в суд
Российские флаги на митинге в Севастополе
В Крыму назвали единственно верное решение "украинского вопроса"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния