https://ria.ru/20200727/1575002807.html
В Москве при подтоплении дома престарелых никто не пострадал
Сильный ливень подтопил полуподвальное помещение в центре для пожилых людей "Вторая молодость" на северо-востоке Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:44
2020-07-27T17:44
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Сильный ливень подтопил полуподвальное помещение в центре для пожилых людей "Вторая молодость" на северо-востоке Москвы
, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В центре для пожилых людей "Вторая молодость" по адресу: Игарский проезд, дом 9 поводком после сильного ливня через окна затопило полуподвальное помещение, в котором находились десять человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все они перемещены наверх, пострадавших нет.
Как сообщили ранее РИА Новости в самом учреждении, в цокольном этаже воды по щиколотку. Здание полностью обесточено, "бабушки все на местах, ужин уже заказали".