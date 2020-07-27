В Москве при подтоплении дома престарелых никто не пострадал

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сильный ливень подтопил полуподвальное помещение в центре для пожилых людей "Вторая молодость" на северо-востоке Сильный ливень подтопил полуподвальное помещение в центре для пожилых людей "Вторая молодость" на северо-востоке Москвы , люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В центре для пожилых людей "Вторая молодость" по адресу: Игарский проезд, дом 9 поводком после сильного ливня через окна затопило полуподвальное помещение, в котором находились десять человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все они перемещены наверх, пострадавших нет.