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Президент Бразилии вернулся к обычному режиму работы после COVID-19
Президент Бразилии Жаир Болсонару возобновил работу в обычном режиме после того, как его четвертый тест на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:44
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилиа, бразилия, в мире

Президент Бразилии вернулся к обычному режиму работы после COVID-19

17:44 27.07.2020
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© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару возобновил работу в обычном режиме после того, как его четвертый тест на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает портал G1.
Заболевание у бразильского президента выявили 7 июля. Три первые теста были положительными, однако в субботу, 25 июля, Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа.
После этого он был замечен передвигающимся по городу Бразилиа на мотоцикле без маски.
"Президент Жаир Болсонару утром в понедельник вернулся к своей обычной работе во дворце Планалту (рабочая резиденция главы государства – ред) после того, как в субботу объявил о своем выздоровлении", - сообщает G1.
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Вчера, 13:50Распространение нового коронавируса
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Он был в маске и избежал рукопожатий с людьми.
На понедельник у Болсонару запланированы встречи с министром обороны и министром экономики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБразилиаБразилияВ мире
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