Президент Бразилии вернулся к обычному режиму работы после COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Президент Президент Бразилии Жаир Болсонару возобновил работу в обычном режиме после того, как его четвертый тест на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает портал G1

Заболевание у бразильского президента выявили 7 июля. Три первые теста были положительными, однако в субботу, 25 июля, Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа.

После этого он был замечен передвигающимся по городу Бразилиа на мотоцикле без маски.

"Президент Жаир Болсонару утром в понедельник вернулся к своей обычной работе во дворце Планалту (рабочая резиденция главы государства – ред) после того, как в субботу объявил о своем выздоровлении", - сообщает G1.

Он был в маске и избежал рукопожатий с людьми.

На понедельник у Болсонару запланированы встречи с министром обороны и министром экономики.