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Распространение нового коронавируса
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В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о новом типе коронавируса
Роспотребнадзор изучит информацию о распространении нового типа коронавируса во Вьетнаме после публикации полногеномной последовательности вирусных штаммов,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вьетнам
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вьетнам, общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о новом типе коронавируса

17:42 27.07.2020 (обновлено: 19:25 27.07.2020)
23619
© РИА Новости / Сергей РусановНячанг, Вьетнам
Нячанг, Вьетнам
© РИА Новости / Сергей Русанов
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор изучит информацию о распространении нового типа коронавируса во Вьетнаме после публикации полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге, сообщила пресс-служба ведомства.
Там подчеркнули, что постоянно отслеживают ситуацию по коронавирусу в мире.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
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В свою очередь, замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил РИА Новости, что поводов для паники пока нет.
"О происхождении того или иного вида или о мутации штамма можно говорить, только когда будет полногеномное секвенирование", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, определение последовательности генома позволит сказать, новая ли разновидность вируса во Вьетнаме или тот же самый вирус, что был изначально. Полное геномное секвенирование вируса не требует значительного времени, все зависит от того, как оснащены вьетнамские коллеги, уточнил Горелов.
Он отметил, что в России сохраняются ограничения, регулярного транспортного сообщения с Вьетнамом нет, меры санитарного контроля в аэропортах, даже в случае открытия границ, будут соблюдаться.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
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Во Вьетнаме зарегистрировали новый тип коронавируса
Ранее интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВьетнамОбщество
Популярные комментарии
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27 июля, 17:57
Ода Ивановна
47121024
Этот вирус добьет нашу мертвую экономику.
27 июля, 18:21
Жан Чери
26435212
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