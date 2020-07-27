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Армия Израиля подтвердила информацию о перестрелке на границе с Ливаном
Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус подтвердил информацию о перестрелке на границе Израиля и Ливана. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:41
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израиль, ливан, в мире

Армия Израиля подтвердила информацию о перестрелке на границе с Ливаном

17:41 27.07.2020
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановГраница Израиля с Ливаном
Граница Израиля с Ливаном
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус подтвердил информацию о перестрелке на границе Израиля и Ливана.
"Да, я могу подтвердить", - ответил Конрикус на брифинге на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию о перестрелке между сторонами.
"Из того, что мне известно, у них были автоматы, вероятно, другие винтовки, но это еще проверяется", - добавил он.
Пресс-секретарь также сообщил, что на территорию Израиля пытались проникнуть от трех до пяти человек.
Ранее израильские военные сообщили об "инциденте в сфере безопасности" на границе с Ливаном.
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