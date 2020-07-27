Армия Израиля подтвердила информацию о перестрелке на границе с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь армии обороны Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус подтвердил информацию о перестрелке на границе Израиля и Ливана

"Да, я могу подтвердить", - ответил Конрикус на брифинге на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию о перестрелке между сторонами.

"Из того, что мне известно, у них были автоматы, вероятно, другие винтовки, но это еще проверяется", - добавил он.

Пресс-секретарь также сообщил, что на территорию Израиля пытались проникнуть от трех до пяти человек.