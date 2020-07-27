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В Бельгии призвали ограничить контакты из-за роста случаев COVID-19
Власти Бельгии призвали жителей страны ограничить контакты на фоне роста случаев COVID-19 в стране, заявила в понедельник бельгийский премьер Софи Вильмес на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:38
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коронавирус covid-19, коронавирусы, брюссель, мид бельгии, бельгия, в мире

В Бельгии призвали ограничить контакты из-за роста случаев COVID-19

17:38 27.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Власти Бельгии призвали жителей страны ограничить контакты на фоне роста случаев COVID-19 в стране, заявила в понедельник бельгийский премьер Софи Вильмес на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета национальной безопасности.
Согласно новым правилам, которые вступают в силу со среды, круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. "Речь идет о тесном общении, когда социальная дистанция не соблюдается", - пояснила министр. По ее словам, эти ограничения не распространяются на детей младше 12 лет.
Кроме того, бельгийские власти определили правила посещения магазинов. В частности, посещать магазин можно по одному, либо в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей, или человека с ограниченными возможностями.
Бельгийским компаниям власти вновь настоятельно рекомендовали вернуться к дистанционной работе. "Также мы настоятельно рекомендуем сохранять дистанционную работу там, где это возможно. В последнее время, к сожалению, мы наблюдаем отход от этого", - сказала Вильмес.
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Также власти ограничили число участников массовых мероприятий в помещении до 100 человек, на открытом воздухе - до 200.
Премьер Бельгии подчеркнула, что принятые в понедельник меры направлены на то, чтобы избежать более жестких решений. "Эти меры направлены на то, чтобы не допустить новой всеобщей изоляции", - сказала премьер.
Рост заболеваемости коронавирусом в Бельгии за минувшие семь дней составил 71%, сейчас в стране в день заболевает в среднем почти 279 человек. Всего с середины марта в Бельгии зафиксированы 66 026 случаев заражения из числа протестированных.
На прошлой неделе власти Бельгии решили ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса на фоне роста случаев заражения. С 25 июля ношение масок стало обязательным на рынках и торговых улицах, во всех местах массового скопления людей как общественных, так и частных. В ресторанах, кафе и барах также надо носить маску, снимать ее можно только за своим столом. Кроме того, власти вновь ограничили работу ночных магазинов. Также было объявлено, что Бельгия пока не будет переходить к пятой фазе снятия ограничительных мер. Таким образом, по-прежнему останутся под запретом фестивали и дискотеки, ярмарки и концерты.
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В начале июля власти Бельгии ввели обязательное ношение масок в магазинах, коммерческих центрах, кинотеатрах, концертных залах, на конференциях и в аудиториях, а также в музеях и библиотеках, местах культа, казино и в зданиях судов. Штраф для физических лиц, не соблюдающих данное правило, составляет 250 евро. Коммерсанты могут быть оштрафованы на 750 евро. Систематические нарушения повлекут закрытие заведения. Ранее обязательное ношение масок распространялось только на общественный транспорт.
МИД Бельгии периодически публикует рекомендации по посещению стран и регионов в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.
Ранее эксперты сообщили о начале в Бельгии второй волны эпидемии коронавируса. Самая сложная ситуация с распространением коронавируса наблюдается в бельгийском Антверпене. На юге страны и в Брюсселе ситуация более стабильная.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБрюссельМИД БельгииБельгияВ мире
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