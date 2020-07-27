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В Крыму назвали единственно верное решение "украинского вопроса"
Единственно верным решением украинского вопроса, на чем настаивает МИД Германии, является признание российского статуса Крыма, заявил РИА Новости глава комитета РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:37
юрий гемпель
хайко маас
g7
германия
республика крым
украина
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Единственно верное решение - разобраться с прозападной хунтой засевшей в Киеве.
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4
германия
республика крым
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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юрий гемпель, хайко маас, g7, германия, республика крым, украина

В Крыму назвали единственно верное решение "украинского вопроса"

17:37 27.07.2020
9176
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкРоссийские флаги на митинге в Севастополе
Российские флаги на митинге в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Российские флаги на митинге в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Единственно верным решением украинского вопроса, на чем настаивает МИД Германии, является признание российского статуса Крыма, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что дальнейшее расширение формата "Большой семерки" и включение в группу России вряд ли будет возможно. По его словам, пока не будет решен вопрос Крыма и Украины, шансов на включение России в формат он не видит.
"Во-первых, любой диалог, безусловно, полезен, однако для России формат "Большой семерки" устарел. Во-вторых, если Германия так обеспокоена украинским вопросом, то единственно верным решением является признание российского статуса Крыма и урегулирование гражданской войны на востоке Украины", - сказал Гемпель.
По его словам, пока украинские власти не признают демократический выбор крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию, говорить о цивилизованном развитии украинского государства будет невозможно.
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"Россия за последние годы стала одним из ведущих игроков на международной арене и с ней вынуждены считаться", - подчеркнул Гемпель.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Юрий ГемпельХайко МаасG7ГерманияРеспублика КрымУкраина
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СССергей Смирнов
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