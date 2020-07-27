В Крыму назвали единственно верное решение "украинского вопроса"

По его словам, пока украинские власти не признают демократический выбор крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию, говорить о цивилизованном развитии украинского государства будет невозможно.

"Россия за последние годы стала одним из ведущих игроков на международной арене и с ней вынуждены считаться", - подчеркнул Гемпель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".