В РПЦ рассказали о дальнейших мерах к схимонаху Сергию

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Русская православная церковь уже предприняла необходимые и исчерпывающие меры воздействия в отношении бывшего схиигумена Сергия (Романова), остальные шаги в случае прямого нарушения им закона являются прерогативой правоохранительных органов, заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русская православная церковь уже предприняла необходимые и исчерпывающие меры воздействия в отношении бывшего схиигумена Сергия (Романова), остальные шаги в случае прямого нарушения им закона являются прерогативой правоохранительных органов, заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

"Русская православная церковь и в своих основополагающих документах, и в практике всегда подчеркивала, что она соблюдает все действующие нормы российского законодательства. И те, скажем так, структуры, которые созданы бывшим схиигуменом - какие-то там "скиты" или еще непонятные другие места его пребывания или пребывания его сторонников - они не обладают никакими правами экстерриториальности, и там, как и на всей территории РФ, действуют российские законы", - сказал Кипшидзе во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, если эти законы нарушаются, то "компетентные правоохранительные органы должны действовать так, как они действуют в обыкновенных случаях, несмотря на то, кто там находится - бывший схиигумен или любой другой гражданин РФ, который совершает нарушение закона".

На просьбу уточнить, означает ли это, что бывший схимонах и дальше будет находиться в Среднеуральском монастыре, Кипшидзе заметил, что, "учитывая все те обвинения, которые прозвучали, наверняка правоохранительные органы осуществляют свою работу, ну а комментировать ее надлежит им самим, а не нам". По словам Кипшидзе, на сегодняшний день Романов остается в Среднеуральском женском монастыре, не будучи духовником обители и "узурпировав функции настоятельницы монастыря, которая была вынуждена покинуть обитель вместе с несколькими монашествующими и мирянами".

"Очень многие сектоведы свидетельствуют о том, что в деятельности бывшего схиигумена вполне очевидно присутствуют те методы, которые характерны для тоталитарных сект, а именно - узурпация власти, недопустимость никакой критики, также кое-какие экономические нарушения, связанные с использованием имущества тех прихожан, которые ему в свое время себя доверили", - заявил представитель РПЦ

Замглавы синодального отдела отметил, что РПЦ "заняла очень последовательную позицию в отношении бывшего схиигумена, и в течение достаточно быстрого времени в отношении него были приняты все канонические решения - прежде всего, сначала об ограничении его в священнослужении, а затем о его запрете и об извержении из сана". "Реакция Церкви стала достаточно быстрой, оперативной и не допускающей никакого двойного прочтения", - подчеркнул Кипшидзе. Он добавил, что в отношении схимонаха Сергия Церковь поступает "и пастырским образом", имея в виду, что "перед ним открыта возможность для покаяния, для пересмотра всех действий, которые он совершил".

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил схимонаха Сергия сана. Екатеринбургская епархия заявила, что отец Сергий должен покинуть Среднеуральский монастырь. Между тем сам схимонах заявил, что не планирует это делать.