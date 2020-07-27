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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200727/1575002222.html
В РПЦ рассказали о дальнейших мерах к схимонаху Сергию
Русская православная церковь уже предприняла необходимые и исчерпывающие меры воздействия в отношении бывшего схиигумена Сергия (Романова), остальные шаги в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:49
религия
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схимонах сергий (николай романов)
вахтанг кипшидзе
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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религия, среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество

В РПЦ рассказали о дальнейших мерах к схимонаху Сергию

17:38 27.07.2020 (обновлено: 17:49 27.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Русская православная церковь уже предприняла необходимые и исчерпывающие меры воздействия в отношении бывшего схиигумена Сергия (Романова), остальные шаги в случае прямого нарушения им закона являются прерогативой правоохранительных органов, заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Русская православная церковь и в своих основополагающих документах, и в практике всегда подчеркивала, что она соблюдает все действующие нормы российского законодательства. И те, скажем так, структуры, которые созданы бывшим схиигуменом - какие-то там "скиты" или еще непонятные другие места его пребывания или пребывания его сторонников - они не обладают никакими правами экстерриториальности, и там, как и на всей территории РФ, действуют российские законы", - сказал Кипшидзе во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, если эти законы нарушаются, то "компетентные правоохранительные органы должны действовать так, как они действуют в обыкновенных случаях, несмотря на то, кто там находится - бывший схиигумен или любой другой гражданин РФ, который совершает нарушение закона".
На просьбу уточнить, означает ли это, что бывший схимонах и дальше будет находиться в Среднеуральском монастыре, Кипшидзе заметил, что, "учитывая все те обвинения, которые прозвучали, наверняка правоохранительные органы осуществляют свою работу, ну а комментировать ее надлежит им самим, а не нам". По словам Кипшидзе, на сегодняшний день Романов остается в Среднеуральском женском монастыре, не будучи духовником обители и "узурпировав функции настоятельницы монастыря, которая была вынуждена покинуть обитель вместе с несколькими монашествующими и мирянами".
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
24 июля, 11:36
Патриарх Кирилл утвердил низвержение из сана схиигумена Сергия
"Очень многие сектоведы свидетельствуют о том, что в деятельности бывшего схиигумена вполне очевидно присутствуют те методы, которые характерны для тоталитарных сект, а именно - узурпация власти, недопустимость никакой критики, также кое-какие экономические нарушения, связанные с использованием имущества тех прихожан, которые ему в свое время себя доверили", - заявил представитель РПЦ.
Замглавы синодального отдела отметил, что РПЦ "заняла очень последовательную позицию в отношении бывшего схиигумена, и в течение достаточно быстрого времени в отношении него были приняты все канонические решения - прежде всего, сначала об ограничении его в священнослужении, а затем о его запрете и об извержении из сана". "Реакция Церкви стала достаточно быстрой, оперативной и не допускающей никакого двойного прочтения", - подчеркнул Кипшидзе. Он добавил, что в отношении схимонаха Сергия Церковь поступает "и пастырским образом", имея в виду, что "перед ним открыта возможность для покаяния, для пересмотра всех действий, которые он совершил".
Представитель лишенного сана схимонаха Сергия после заседания суда в Верхней Пышме, где рассматривалось дело о распространении им недостоверной информации
24 июля, 00:20Религия и мировоззрение
Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил схимонаха Сергия сана. Екатеринбургская епархия заявила, что отец Сергий должен покинуть Среднеуральский монастырь. Между тем сам схимонах заявил, что не планирует это делать.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье 20.3.1 КоАП "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря
24 июля, 00:16Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхимонах Сергий (Николай Романов)Вахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
РПЦ как всегда, показала свою немощь.....
27 июля, 17:43
Арсений Новиков
510005
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