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Число случаев COVID-19 в доме престарелых под Иваново достигло 101
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области достигло 101, из которых 82 постояльца и... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:35
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ивановская область, общество

Число случаев COVID-19 в доме престарелых под Иваново достигло 101

17:35 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области достигло 101, из которых 82 постояльца и 19 сотрудников, сообщает облправительство.
По данным на 9 июля, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов был выявлен 31 случай COVID-19. К 15 июля число заболевших выросло до 81, а на 21 июля положительные тесты были у 82 проживающих и 15 сотрудников.
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"В Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов положительные тесты - у 82 постояльцев и 19 сотрудников, госпитализированы 25 человек. На сегодняшний день 15 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
В Плесском доме-интернате, где ранее произошла вспышка коронавируса, остаются только два постояльца с положительными тестами, оба они проживают в первом корпусе. После того, как придут повторные отрицательные тесты, режим обсерватора с этого корпуса будет снят.
"В общежитии Ивановского государственного университета (ИвГУ) на ул. Мальцева ситуация нормализовалась, 29 июля там будет снят режим обсерватора. В общежитии ИвГУ на ул. Смольная в общей сложности 12 ковид-положительных студентов и один сотрудник. Трое человек госпитализированы в больницу им. Куваевых", - информируют областные власти.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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