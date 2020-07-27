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Число случаев COVID-19 в доме престарелых под Иваново достигло 101
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области достигло 101, из которых 82 постояльца и... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:35
2020-07-27T17:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости.
Количество подтвержденных случаев COVID-19
в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области
достигло 101, из которых 82 постояльца и 19 сотрудников, сообщает облправительство.
По данным на 9 июля, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов был выявлен 31 случай COVID-19. К 15 июля число заболевших выросло до 81, а на 21 июля положительные тесты были у 82 проживающих и 15 сотрудников.
"В Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов положительные тесты - у 82 постояльцев и 19 сотрудников, госпитализированы 25 человек. На сегодняшний день 15 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
В Плесском доме-интернате, где ранее произошла вспышка коронавируса, остаются только два постояльца с положительными тестами, оба они проживают в первом корпусе. После того, как придут повторные отрицательные тесты, режим обсерватора с этого корпуса будет снят.
"В общежитии Ивановского государственного университета (ИвГУ) на ул. Мальцева ситуация нормализовалась, 29 июля там будет снят режим обсерватора. В общежитии ИвГУ на ул. Смольная в общей сложности 12 ковид-положительных студентов и один сотрудник. Трое человек госпитализированы в больницу им. Куваевых", - информируют областные власти.
В Ивановской области зарегистрированы 6330 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 4693 пациента. Умерли 86.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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