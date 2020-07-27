Число случаев COVID-19 в доме престарелых под Иваново достигло 101

ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области достигло 101, из которых 82 постояльца и 19 сотрудников, сообщает облправительство.

По данным на 9 июля, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов был выявлен 31 случай COVID-19. К 15 июля число заболевших выросло до 81, а на 21 июля положительные тесты были у 82 проживающих и 15 сотрудников.

"В Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов положительные тесты - у 82 постояльцев и 19 сотрудников, госпитализированы 25 человек. На сегодняшний день 15 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

В Плесском доме-интернате, где ранее произошла вспышка коронавируса, остаются только два постояльца с положительными тестами, оба они проживают в первом корпусе. После того, как придут повторные отрицательные тесты, режим обсерватора с этого корпуса будет снят.

"В общежитии Ивановского государственного университета (ИвГУ) на ул. Мальцева ситуация нормализовалась, 29 июля там будет снят режим обсерватора. В общежитии ИвГУ на ул. Смольная в общей сложности 12 ковид-положительных студентов и один сотрудник. Трое человек госпитализированы в больницу им. Куваевых", - информируют областные власти.

В Ивановской области зарегистрированы 6330 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 4693 пациента. Умерли 86.