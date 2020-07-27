Экс-любовницу короля Испании Хуана Карлоса вызвали в суд

МАДРИД, 27 июл – РИА Новости. Бывшая любовница экс-главы Бывшая любовница экс-главы Испании , короля Хуана Карлоса предприниматель Коринна Ларсен вызвана в Национальный суд Испании 8 сентября для дачи показаний, сообщили в суде.

Речь идет об эпизоде большого дела (дело Тандем) в отношении экс-комиссара полиции Хосе Вильярехо, который занимался незаконной прослушкой и записью разговоров с высокопоставленными политиками и бизнесменами и который с 2017 года находится в предварительном заключении.

В этой части дела ("дело Carol") суд расследовал записи частных разговоров Ларсен и Вильярехо, в которых Коринна утверждала, что Хуан Карлос использовал подставных лиц, в том числе своего двоюродного брата Альваро Орлеанского и ее саму для открытия счетов в швейцарских банках и оформления недвижимости.

В сентябре 2018 года дело было закрыто, однако теперь – после появления информации о ведущемся расследовании в Швейцарии о переводе на эти счета в 2008 году 100 миллионов долларов из саудовского королевского дома - испанский судья Мануэль Гарсия Кастельон принял решение возобновить расследование. Швейцарский прокурор предполагает, что эти деньги были получены в связи с последующим заключением контрактов с испанскими фирмами на строительство высокоскоростной железной дороги между Меккой Мединой . Часть этих денег были переведены на счета Ларсен.

Помимо Ларсен показания в начале сентября дадут сам Вильярехо, адвокат и его компаньон Рафаэль Редондо, а также бывший председатель компании Telefonica Хуан Вильялонга.

В сообщении суда о возобновлении дела также поясняется, что швейцарская прокуратура запросила испанский Национальный суд о юридическом сотрудничестве.

В частности, как пояснили в суде, судья Мануэль Гарсия Кастельон собирается расследовать информацию о том, что Ларсен поручила Вильярехо предоставить ей персональные данные об "одном человеке, гражданине Испании". В одном из разговоров с Вильерехо Ларсен упомянула, что "озабочена", что одна из помощниц может "сливать" информацию о ее частной жизни. "Вильярехо предоставил ей свои услуги, объяснив, что у него лучшие специалисты в мире. В этом смысле судья считает, что необходимо прояснить, было ли осуществлено поручение, заплатила ли она за это, что может представлять состав преступления – подкуп", - говорится в сообщении суда.

Расследованием возможного получения саудовских денег Хуана Карлоса занимается прокуратура Верховного суда Испании. Однако бывший глава государства, который по-прежнему носит титул короля, хотя и почетного, может отвечать только за свои действия, которые он совершил уже после отречения, то есть июня 2014 года, и только перед Верховным судом.