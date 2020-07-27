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Экс-любовницу короля Испании Хуана Карлоса вызвали в суд
Бывшая любовница экс-главы Испании, короля Хуана Карлоса предприниматель Коринна Ларсен вызвана в Национальный суд Испании 8 сентября для дачи показаний,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:00
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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telefonica , хуан карлос i, медина, ботсвана, испания, в мире

Экс-любовницу короля Испании Хуана Карлоса вызвали в суд

17:35 27.07.2020 (обновлено: 18:00 27.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкКороль Испании Хуан Карлос I
Король Испании Хуан Карлос I
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Король Испании Хуан Карлос I. Архивное фото
МАДРИД, 27 июл – РИА Новости. Бывшая любовница экс-главы Испании, короля Хуана Карлоса предприниматель Коринна Ларсен вызвана в Национальный суд Испании 8 сентября для дачи показаний, сообщили в суде.
Речь идет об эпизоде большого дела (дело Тандем) в отношении экс-комиссара полиции Хосе Вильярехо, который занимался незаконной прослушкой и записью разговоров с высокопоставленными политиками и бизнесменами и который с 2017 года находится в предварительном заключении.
Король Испании Хуан Карлос I
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В этой части дела ("дело Carol") суд расследовал записи частных разговоров Ларсен и Вильярехо, в которых Коринна утверждала, что Хуан Карлос использовал подставных лиц, в том числе своего двоюродного брата Альваро Орлеанского и ее саму для открытия счетов в швейцарских банках и оформления недвижимости.
В сентябре 2018 года дело было закрыто, однако теперь – после появления информации о ведущемся расследовании в Швейцарии о переводе на эти счета в 2008 году 100 миллионов долларов из саудовского королевского дома - испанский судья Мануэль Гарсия Кастельон принял решение возобновить расследование. Швейцарский прокурор предполагает, что эти деньги были получены в связи с последующим заключением контрактов с испанскими фирмами на строительство высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой. Часть этих денег были переведены на счета Ларсен.
Помимо Ларсен показания в начале сентября дадут сам Вильярехо, адвокат и его компаньон Рафаэль Редондо, а также бывший председатель компании Telefonica Хуан Вильялонга.
В сообщении суда о возобновлении дела также поясняется, что швейцарская прокуратура запросила испанский Национальный суд о юридическом сотрудничестве.
В частности, как пояснили в суде, судья Мануэль Гарсия Кастельон собирается расследовать информацию о том, что Ларсен поручила Вильярехо предоставить ей персональные данные об "одном человеке, гражданине Испании". В одном из разговоров с Вильерехо Ларсен упомянула, что "озабочена", что одна из помощниц может "сливать" информацию о ее частной жизни. "Вильярехо предоставил ей свои услуги, объяснив, что у него лучшие специалисты в мире. В этом смысле судья считает, что необходимо прояснить, было ли осуществлено поручение, заплатила ли она за это, что может представлять состав преступления – подкуп", - говорится в сообщении суда.
Расследованием возможного получения саудовских денег Хуана Карлоса занимается прокуратура Верховного суда Испании. Однако бывший глава государства, который по-прежнему носит титул короля, хотя и почетного, может отвечать только за свои действия, которые он совершил уже после отречения, то есть июня 2014 года, и только перед Верховным судом.
Связь Хуана Карлоса и немецкой принцессы и аристократки продолжалась около десяти лет, пишет в своей книге "Конец игры" известная испанская журналистка Ана Ромеро, пара рассталась только после отречения короля в 2014 году. Именно Коринна сопровождала короля во время знаменитой поездки в Ботсвану, где он получил травму во время охоты.
Мадрид, Испания
25 июня, 04:49
Бывших королей не бывает: почему в Испании защищают Хуана Карлоса
221001
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TelefonicaХуан Карлос IМединаБотсванаИспанияВ мире
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