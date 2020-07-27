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В Британии объяснили введение карантина для прибывающих из Испании
Обязательный карантин для прибывающих из Испании в Британию был введен после роста количества случаев заражения коронавирусом в этой стране на 75%, заявил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:37
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353
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туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, великобритания, испания, в мире

В Британии объяснили введение карантина для прибывающих из Испании

17:30 27.07.2020 (обновлено: 17:37 27.07.2020)
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Обязательный карантин для прибывающих из Испании в Британию был введен после роста количества случаев заражения коронавирусом в этой стране на 75%, заявил официальный представитель британского премьера.
В ночь на воскресенье Британия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Испании. Сделано это было без предупреждения, что вызвало критику в адрес правительства. В Испании в настоящее время находятся тысячи туристов из Британии.
"Мы получили новую информацию от испанского минздрава в пятницу (24 июля). Количество новых случаев за четверг и пятницу было на 75% больше, чем в предыдущие два дня. Такой рост, а также высокий уровень заболеваемости в среднем за семь дней, говорят о существенном изменении обстановки", - сказал журналистам представитель премьера, объясняя решение правительство о восстановлении карантина.
По его словам, изолироваться по возвращении обязаны все прибывающие из Испании - исключение не будет сделано для тех, кто выезжал по служебной необходимости или чиновников. В частности, в карантин будет отправлен министр транспорта Грант Шаппс, находящийся сейчас в Испании в отпуске.
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При этом, по данным правительства, за несоблюдение введенных в июне карантинных мер в Британии, выписаны всего три штрафа. "Это означает высокую степень следования правилам", - сказал представитель правительства.
Он подчеркнул, что власти следят за эпидемиологической ситуацией в мире и будут оперативно вводить или отменять ограничительные меры для прибывающих.
Великобритания не закрывала границы во время пандемии, транспортное сообщение не ограничивалось. В июне из-за роста пассажиропотока власти ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих, с 3 июля Британия опубликовала список стран, жители которых освобождаются от этого карантина. В списке нет России, США и Бразилии. При этом власти особо отмечали, что речь идет не о гражданстве, а о стране, из которой выехал человек перед тем, как прибыть в Британию. Правительство заявило, что будет пополнять список или исключать из него страны в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, с 26 июля из списка была исключена Испания, с 10 июля - Сербия, а с 28 июля в него будут включены Эстония, Латвия, Словакия и Словения.
В понедельник СМИ сообщили, что из списка могут быть исключены Франция и Германия, однако официально власти это не подтвердили.
В настоящее время "авиакоридоры" у Британии открыты, в частности, с Австралией, Австрией, Багамами, Барбадосом, Бельгией, Хорватией, Чехией, Данией, Фиджи, Финляндией, Францией, Французской Полинезией, Германией, Гренландией, Грецией, Гонконгом, Венгрией, Италией, Исландией, Ямайкой, Японией, Кипром, Литвой, Мальтой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Сейшельскими островами, Южной Кореей, Швейцарией, Тайванем, Турцией и Вьетнамом. Ранее карантин был отменен с Ирландией и британскими заморскими территориями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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