В Британии объяснили введение карантина для прибывающих из Испании

ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Обязательный карантин для прибывающих из Обязательный карантин для прибывающих из Испании в Британию был введен после роста количества случаев заражения коронавирусом в этой стране на 75%, заявил официальный представитель британского премьера.

В ночь на воскресенье Британия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Испании. Сделано это было без предупреждения, что вызвало критику в адрес правительства. В Испании в настоящее время находятся тысячи туристов из Британии.

"Мы получили новую информацию от испанского минздрава в пятницу (24 июля). Количество новых случаев за четверг и пятницу было на 75% больше, чем в предыдущие два дня. Такой рост, а также высокий уровень заболеваемости в среднем за семь дней, говорят о существенном изменении обстановки", - сказал журналистам представитель премьера, объясняя решение правительство о восстановлении карантина.

По его словам, изолироваться по возвращении обязаны все прибывающие из Испании - исключение не будет сделано для тех, кто выезжал по служебной необходимости или чиновников. В частности, в карантин будет отправлен министр транспорта Грант Шаппс, находящийся сейчас в Испании в отпуске.

При этом, по данным правительства, за несоблюдение введенных в июне карантинных мер в Британии, выписаны всего три штрафа. "Это означает высокую степень следования правилам", - сказал представитель правительства.

Он подчеркнул, что власти следят за эпидемиологической ситуацией в мире и будут оперативно вводить или отменять ограничительные меры для прибывающих.

Латвия, Словакия и Словения. Великобритания не закрывала границы во время пандемии, транспортное сообщение не ограничивалось. В июне из-за роста пассажиропотока власти ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих, с 3 июля Британия опубликовала список стран, жители которых освобождаются от этого карантина. В списке нет России, США Бразилии . При этом власти особо отмечали, что речь идет не о гражданстве, а о стране, из которой выехал человек перед тем, как прибыть в Британию. Правительство заявило, что будет пополнять список или исключать из него страны в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, с 26 июля из списка была исключена Испания, с 10 июля - Сербия , а с 28 июля в него будут включены Эстония

В понедельник СМИ сообщили, что из списка могут быть исключены Франция Германия , однако официально власти это не подтвердили.