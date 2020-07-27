В ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе

Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

"Я думаю, если в течении одного или двух месяцев продолжается перемирие - это значит, политики должны понимать, что пункты безопасности выполнены и нужно приступать к политическому процессу", - сказал журналистам Бердичевский.