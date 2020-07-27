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В ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе
Полное прекращение огня в Донбассе в течении двух месяцев может стать началом политического процесса урегулирования конфликта в регионе, считает депутат... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:27
владислав бердичевский
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владислав бердичевский, ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе

17:26 27.07.2020 (обновлено: 17:27 27.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Полное прекращение огня в Донбассе в течении двух месяцев может стать началом политического процесса урегулирования конфликта в регионе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"Я думаю, если в течении одного или двух месяцев продолжается перемирие - это значит, политики должны понимать, что пункты безопасности выполнены и нужно приступать к политическому процессу", - сказал журналистам Бердичевский.
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Владислав БердичевскийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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