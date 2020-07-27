Онлайн-видеомост Москва – Варшава о сохранении военных памятников

- руководитель польской общественной организации "Содружество Kursk" Ежи ТЫЦ;- член Координационного совета – советник по международным вопросам Поискового движения России Антон ТОРГАШЕВ.- польский политик и публицист Матеуш Пискорский.Какова ситуация с памятниками воинам-освободителям в Польше в год 75-летия Победы над фашизмом? Как пандемия коронавируса повлияла на работу волонтеров, сохраняющих мемориалы? Какие проекты "Содружество Kursk" планирует реализовать в этом юбилейном году? Как противостоять искажениям истории, которые стали практически нормой в последние годы в постсоветских странах?