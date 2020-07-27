Онлайн-видеомост Москва – Варшава о сохранении военных памятников

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Участники в Москве:
- руководитель польской общественной организации "Содружество Kursk" Ежи ТЫЦ;
- член Координационного совета – советник по международным вопросам Поискового движения России Антон ТОРГАШЕВ.
Участник в Варшаве:
- польский политик и публицист Матеуш Пискорский.
Какова ситуация с памятниками воинам-освободителям в Польше в год 75-летия Победы над фашизмом? Как пандемия коронавируса повлияла на работу волонтеров, сохраняющих мемориалы? Какие проекты "Содружество Kursk" планирует реализовать в этом юбилейном году? Как противостоять искажениям истории, которые стали практически нормой в последние годы в постсоветских странах?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- руководитель польской общественной организации "Содружество Kursk" Ежи ТЫЦ;
- член Координационного совета – советник по международным вопросам Поискового движения России Антон ТОРГАШЕВ.
Участник в Варшаве:
- польский политик и публицист Матеуш Пискорский.
Какова ситуация с памятниками воинам-освободителям в Польше в год 75-летия Победы над фашизмом? Как пандемия коронавируса повлияла на работу волонтеров, сохраняющих мемориалы? Какие проекты "Содружество Kursk" планирует реализовать в этом юбилейном году? Как противостоять искажениям истории, которые стали практически нормой в последние годы в постсоветских странах?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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