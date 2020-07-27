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Онлайн-видеомост Москва – Варшава о сохранении военных памятников
31 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-видеомост Москва – Варшава, посвященный ситуации с памятниками советским воинам-освободителям в Польше.
2020-07-27T17:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1575001384.jpg?1595859970
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-видеомост Москва – Варшава о сохранении военных памятников

17:26 27.07.2020
17
31 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-видеомост Москва – Варшава, посвященный ситуации с памятниками советским воинам-освободителям в Польше.
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Участники в Москве:
- руководитель польской общественной организации "Содружество Kursk" Ежи ТЫЦ;
- член Координационного совета – советник по международным вопросам Поискового движения России Антон ТОРГАШЕВ.

Участник в Варшаве:
- польский политик и публицист Матеуш Пискорский.

Какова ситуация с памятниками воинам-освободителям в Польше в год 75-летия Победы над фашизмом? Как пандемия коронавируса повлияла на работу волонтеров, сохраняющих мемориалы? Какие проекты "Содружество Kursk" планирует реализовать в этом юбилейном году? Как противостоять искажениям истории, которые стали практически нормой в последние годы в постсоветских странах?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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