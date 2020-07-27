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Instagram уличили в слежке за пользователями через камеру
Пользователи Instagram обнаружили, что приложение "тайно" активирует фронтальную камеру, пишет The Verge. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:49
технологии
общество
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https://cdn25.img.ria.ru/images/156395/80/1563958040_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_56a73e5b35505a75c23cd68558cb838b.jpg
https://ria.ru/20200724/1574842139.html
А сейчас модифицируют прошивку ОС, что бы не "верещала" на "правильные" приложения! =DDD
22
Ну да, ну да - конечно же ошибка, верим, что уж...))) Обычная тактика подобны контор - шпионить за пользователями, а в случае разоблачения списывать на ошибку.
19
8
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156395/80/1563958040_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_56a73e5b35505a75c23cd68558cb838b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, общество

Instagram уличили в слежке за пользователями через камеру

17:24 27.07.2020 (обновлено: 18:49 27.07.2020)
13027
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках смартфоны
Мужчина держит в руках смартфоны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи Instagram обнаружили, что приложение "тайно" активирует фронтальную камеру, пишет The Verge.
Отмечается, что о нежелательной активности приложения первыми узнали владельцы iPhone, установившие бета-версию iOS 14, так как в ней появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. Пользователи заметили, что индикатор срабатывал даже тогда, когда они просто пролистывали ленту фотографий.
Представители Instagram заявили изданию, что данная ситуация была вызвана ошибкой в приложении, которую исправляют. Они заверили, что приложение включает камеру только тогда, когда пользователь сам этого хочет.
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1620611517534
Обсудить 8
ТехнологииОбщество
Популярные комментарии
А сейчас модифицируют прошивку ОС, что бы не "верещала" на "правильные" приложения! =DDD
27 июля, 17:35
Kot Piter
1093000
Ну да, ну да - конечно же ошибка, верим, что уж...))) Обычная тактика подобны контор - шпионить за пользователями, а в случае разоблачения списывать на ошибку.
27 июля, 17:34
Mar Nightmare
1810000
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