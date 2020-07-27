Эксперт оценил идею о новой статье в УК о налоговом мошенничестве

Ранее зампредседателя СК России Елена Леоненко сообщила в интервью РИА Новости, что правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс РФ "Налоговое мошенничество". Сейчас к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК РФ (198–199.2), иногда используется статья 159 (мошенничество).

"Следственную практику в отношении налоговых преступлений необходимо стандартизировать, то есть привести к какому-то знаменателю определенному... Она должна иметь однообразный характер для того, чтобы не было нарушений закона, это первое. Здесь должна быть работа комплексная в этом направлении для того, чтобы искоренить налоговые преступления", - сказал он.