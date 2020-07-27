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Эксперт оценил идею о новой статье в УК о налоговом мошенничестве
Введения нового состава УК РФ о налоговом мошенничестве недостаточно, в борьбе с такими преступлениями необходим комплексный подход, считает эксперт... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:23
2020-07-27T17:23
сильная россия
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сильная россия, происшествия
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Введения нового состава УК РФ о налоговом мошенничестве недостаточно, в борьбе с такими преступлениями необходим комплексный подход, считает эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия
" по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.
Ранее зампредседателя СК России Елена Леоненко сообщила в интервью РИА Новости, что правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс РФ "Налоговое мошенничество". Сейчас к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК РФ (198–199.2), иногда используется статья 159 (мошенничество).
"Следственную практику в отношении налоговых преступлений необходимо стандартизировать, то есть привести к какому-то знаменателю определенному... Она должна иметь однообразный характер для того, чтобы не было нарушений закона, это первое. Здесь должна быть работа комплексная в этом направлении для того, чтобы искоренить налоговые преступления", - сказал он.
При этом он выразил опасение, что "даже такая систематизация работы в этом направлении не приведет к должному искоренению этих преступлений".