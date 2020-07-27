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В районе СИЗО №6 в Москве, где случился пожар, перекрыли движение
Движение полностью перекрыто в районе СИЗО №6 в Москве, где случился пожар, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:22
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РИА Новости
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353
60
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В районе СИЗО №6 в Москве, где случился пожар, перекрыли движение

17:22 27.07.2020
269
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПожарный в Москве
Пожарный в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пожарный в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Движение полностью перекрыто в районе СИЗО №6 в Москве, где случился пожар, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на Шоссейной улице произошел пожар в женском СИЗО №6. МЧС сообщило, что из здания эвакуировано около 600 человек. По информации экстренных служб столицы, пожар в СИЗО начался с пекарни.
"На месте оперативные службы города... Из-за прибывающих автомобилей МЧС движение полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
Вчера, 16:57
Пожар в московском СИЗО №6 начался с пекарни
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