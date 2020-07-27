Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1575000916.html
В Швейцарии за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
Количество новых заражений COVID-19 в Швейцарии за сутки составило 65, всего с начала эпидемии заразились 34 477 человек, заявили в понедельник в Федеральном... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
женева (кантон)
здоровье - общество
евросоюз
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1400x0_80_0_0_47047c876dac2bd46e8db83ae4433d96.jpg
женева (кантон)
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1400x0_80_0_0_47047c876dac2bd46e8db83ae4433d96.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_112:0:1888:1332_1400x0_80_0_0_ec492bb47e6222b6a5fc1f95be1d4557.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_334:0:1666:1332_1400x0_80_0_0_069ded91449785675fa365232bbd7765.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, женева (кантон), здоровье - общество, евросоюз, великобритания, в мире

В Швейцарии за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом

17:21 27.07.2020
156
© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
Сотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
ЖЕНЕВА, 27 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 в Швейцарии за сутки составило 65, всего с начала эпидемии заразились 34 477 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 27 июля за сутки в стране было зарегистрировано 65 новых заражений, скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 34 477 человек, всего скончалось 1701 человек.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Рост был связан в основном с увеличением тестирования. Всего с начала эпидемии было проведено 764 894 теста на COVID-19. За прошедшие сутки было проведено минимальное количество тестов – всего 1965. На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,4%.
С 27 апреля в Швейцарии начались снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
В начале июля из-за роста случаев заражений было введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и в местах, где невозможно обеспечить физическую дистанцию между людьми в 1,5 метра. С середины июля также введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. С 23 июля в список опасных направлений включено 42 государства. С 28 июля в кантоне Женева маски обязательны при заходе в любой магазин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Женева (кантон)Здоровье - ОбществоЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Тест полоски в лаборатории
В Германии решают вопрос о введении обязательных тестов на коронавирус
Пожарный в Москве
В районе СИЗО №6 в Москве, где случился пожар, перекрыли движение
Машина скорой помощи
В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 86
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Число зараженных коронавирусом в Молдавии приблизилось к 23,2 тысячи
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане выявили 43 новых случая коронавируса за сутки
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
В Британии объяснили введение карантина для прибывающих из Испании
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Бельгии призвали ограничить контакты из-за роста случаев COVID-19
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе
Город Ульяновск
В трех районах Ульяновской области откроют кафе и рестораны
Купола
В РПЦ надеются на общую позицию православных церквей по Святой Софии
Флаги движения Хезболлах в деревне Адейси на границе с Израилем
Эксперт прокомментировал ситуацию на границе Израиля и Ливана
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
Пожар в московском СИЗО №6 начался в подвале, сообщил источник
Мужчина держит в руках смартфоны
Instagram уличили в слежке за пользователями через камеру
Автомобильное движение в Москве
На Третьем транспортном кольце в Москве образовался большой затор
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
В Японии за сутки выявили 583 случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния