В Швейцарии за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом

По данным на 27 июля за сутки в стране было зарегистрировано 65 новых заражений, скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 34 477 человек, всего скончалось 1701 человек.

За прошедший месяц количество заболевших в среднем незначительно превышало или было менее 100 человек в стуки. Рост был связан в основном с увеличением тестирования. Всего с начала эпидемии было проведено 764 894 теста на COVID-19. За прошедшие сутки было проведено минимальное количество тестов – всего 1965. На данный момент уровень заражения среди населения составляет 5,4%.