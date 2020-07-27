В Германии решают вопрос о введении обязательных тестов на коронавирус

БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Власти ФРГ еще не приняли решение, вводить ли обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто возвращается из регионов повышенного риска, заявил глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун.
На прошлой неделе сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи заявляла, что минздравы регионов и федерального правительства договорились, что такие тесты будут проводиться в аэропортах и на вокзалах. Калайчи утверждала, что министры договорились, что тесты будут делать за счет страховки, а расходы на обустройство точек тестирования возьмут на себя региональные правительства.
Вопрос соблюдения мер безопасности при возвращения в Германию из-за границы в последние недели активно обсуждается в связи с сезоном отпусков, пиком которого в ФРГ считается август. Браун напомнил, что в стране до сих действует правило обязательного двухнедельного карантина при возвращении из регионов повышенного риска, который может быть окончен раньше при наличии отрицательного теста на коронавирус.
"В будущем, министры здравоохранения договорились об этом, будет возможность добровольного теста и для других отпускников... В отношении тех, кто возвращается из регионов повышенного риска, обсуждается вопрос, возможно ли ввести обязательное тестирование", - заявил Браун.
По его словам, вопрос продолжают обсуждать министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан и его региональные коллеги, в том числе очередной раунд переговоров состоится в понедельник. "Я прошу вас о терпении, чтобы мы могли принять разумное решение", - добавил он, пояснив, что до сих пор не решен не только вопрос возможности введения обязательных тестов, но и их финансирования.
По словам Брауна, развитие эпидемиологической ситуации в Германии в последние недели "дает повод для беспокойства", он сослался на оценки Института Роберта Коха, сделанные на прошлой неделе: эксперты института обеспокоены динамикой роста новых случаев.
Браун отметил, что в настоящее время распространение вируса имеет две особенности. Первая касается отдельных вспышек на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли и среди сезонных работников. Браун заявил, что регионы Германии реализуют "масштабную" стратегию тестирования, которая позволяет выявлять эти случаи, и призвал предприятия продолжать реализовывать меры безопасности в своих помещениях. Вторым отличительным моментом являются мелкие вспышки вируса в семьях, а также связанные с досуговой активностью и возвращением из отпуска. В связи с этим он призвал граждан соблюдать базовые меры безопасности - соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки.
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