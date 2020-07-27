В Германии решают вопрос о введении обязательных тестов на коронавирус

"В будущем, министры здравоохранения договорились об этом, будет возможность добровольного теста и для других отпускников... В отношении тех, кто возвращается из регионов повышенного риска, обсуждается вопрос, возможно ли ввести обязательное тестирование", - заявил Браун.

По словам Брауна, развитие эпидемиологической ситуации в Германии в последние недели "дает повод для беспокойства", он сослался на оценки Института Роберта Коха, сделанные на прошлой неделе: эксперты института обеспокоены динамикой роста новых случаев.

Браун отметил, что в настоящее время распространение вируса имеет две особенности. Первая касается отдельных вспышек на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли и среди сезонных работников. Браун заявил, что регионы Германии реализуют "масштабную" стратегию тестирования, которая позволяет выявлять эти случаи, и призвал предприятия продолжать реализовывать меры безопасности в своих помещениях. Вторым отличительным моментом являются мелкие вспышки вируса в семьях, а также связанные с досуговой активностью и возвращением из отпуска. В связи с этим он призвал граждан соблюдать базовые меры безопасности - соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки.