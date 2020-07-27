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В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 86
Трое тяжелых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:19
2020-07-27T17:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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приволжский район
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РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости.
Трое тяжелых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
скончались за сутки в Ивановской области
, общее число летальных случаев в регионе выросло до 86, сообщает облправительство.
По состоянию на 27 июля в Ивановской области зарегистрированы 6330 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 27 диагнозов. Из новых случаев 10 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, 17 человек заразились по контакту с ранее заболевшими.
За сутки выписали троих человек, всего к настоящему моменту в Ивановской области после COVID-19 выздоровели 4693 пациента.
"Статистика летальности за сутки пополнилась тремя случаями. Это два мужчины из Иванова: пациент 64 лет (по тяжести состояния находился на ИВЛ) и пациент 65 лет (при жизни COVID не диагностирован), женщина 73 лет из Приволжского района
(по тяжести состояния сразу помещена в палату интенсивной терапии). Протекание заболевания во всех случаях было тяжелым", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что у пациентов были серьезные сопутствующие заболевания, но причиной смерти во всех трех случаях стала пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.
Таким образом, в регионе умерли 86 пациентов с подтвержденным COVID-19.
В стационарах на данный момент находятся 483 человека с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 160 человек. На аппаратах ИВЛ – девять пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.