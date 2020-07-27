В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 86

ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Трое тяжелых пациентов с подтвержденной Трое тяжелых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области , общее число летальных случаев в регионе выросло до 86, сообщает облправительство.

По состоянию на 27 июля в Ивановской области зарегистрированы 6330 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 27 диагнозов. Из новых случаев 10 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, 17 человек заразились по контакту с ранее заболевшими.

За сутки выписали троих человек, всего к настоящему моменту в Ивановской области после COVID-19 выздоровели 4693 пациента.

"Статистика летальности за сутки пополнилась тремя случаями. Это два мужчины из Иванова: пациент 64 лет (по тяжести состояния находился на ИВЛ) и пациент 65 лет (при жизни COVID не диагностирован), женщина 73 лет из Приволжского района (по тяжести состояния сразу помещена в палату интенсивной терапии). Протекание заболевания во всех случаях было тяжелым", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что у пациентов были серьезные сопутствующие заболевания, но причиной смерти во всех трех случаях стала пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

Таким образом, в регионе умерли 86 пациентов с подтвержденным COVID-19.

В стационарах на данный момент находятся 483 человека с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 160 человек. На аппаратах ИВЛ – девять пациентов.