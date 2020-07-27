Число зараженных коронавирусом в Молдавии приблизилось к 23,2 тысячи

"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 120 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 154. Всего 16 154 человека были вылечены, а 748 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.