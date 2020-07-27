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Число зараженных коронавирусом в Молдавии приблизилось к 23,2 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 120, до 23 154, всего умерли 748 человек, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:18
2020-07-27T17:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
молдавия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии
за сутки выросло на 120, до 23 154, всего умерли 748 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 23 034 зарегистрированных случаях коронавируса, 735 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 120 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 154. Всего 16 154 человека были вылечены, а 748 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.