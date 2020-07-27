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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200727/1575000440.html
В РПЦ надеются на общую позицию православных церквей по Святой Софии
Поместные православные церкви должны выступить с единой позицией по вопросу изменения статуса Святой Софии в Стамбуле, которую превратили из музея в мечеть,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:49
религия
религия и мировоззрение
ситуация вокруг собора святой софии
россия
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, ситуация вокруг собора святой софии, россия, новости - религия и мировоззрение, юнеско

В РПЦ надеются на общую позицию православных церквей по Святой Софии

17:14 27.07.2020 (обновлено: 17:49 27.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Поместные православные церкви должны выступить с единой позицией по вопросу изменения статуса Святой Софии в Стамбуле, которую превратили из музея в мечеть, заявил сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, диакон Феодор Шульга на пресс-конференции проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".
Айя-София (храм Святой Софии) была основана христианским императором Юстинианом и открыта в 537 году. Собор около тысячи лет был самым большим христианским храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стал музеем и был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В середине июля Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года, в мечети снова начались богослужения. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной и многих православных церквях мира с сожалением отнеслись к этому решению. Российские власти назвали решение по Айя-Софии внутренним делом Турции.
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии
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В Московском патриархате пояснили позицию РПЦ по статусу святой Софии
"Огорчает отсутствие полного единства в православном мире, которое было нарушено действиями Константинополя на Украине. Сейчас, когда нам нужно реагировать на новые серьезные вызовы, которых не было в предшествующие годы, мне кажется, что православие должно выступать солидарно, чего сейчас не наблюдается. Первое, что поместные православные церкви должны сейчас решать – восстановление этого единства, и потому уже сообща решать вопрос общей реакции поместных православных церквей на положение Святой Софии", - сказал Шульга.
Он отметил, что решение обратить Святую Софию в мечеть не способствует ни религиозному взаимопониманию, ни взаимопониманию стран в Европе.
"Со времени решения Ататюрка (о превращении Святой Софии из мечети в музей – ред.) это был символ мирного сосуществования (представителей – ред.) религий, в первую очередь ислама и христианства. То, что эта парадигма сейчас меняется, не может не беспокоить христианский мир", - подытожил представитель Русской церкви.
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Религия и мировоззрениеРелигияСитуация вокруг собора Святой СофииРоссияНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКО
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