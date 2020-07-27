В РПЦ надеются на общую позицию православных церквей по Святой Софии

Он отметил, что решение обратить Святую Софию в мечеть не способствует ни религиозному взаимопониманию, ни взаимопониманию стран в Европе.

"Со времени решения Ататюрка (о превращении Святой Софии из мечети в музей – ред.) это был символ мирного сосуществования (представителей – ред.) религий, в первую очередь ислама и христианства. То, что эта парадигма сейчас меняется, не может не беспокоить христианский мир", - подытожил представитель Русской церкви.