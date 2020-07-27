В московском СИЗО №6 из-за возгорания эвакуировали 850 человек

По информации экстренных служб столицы, пожар в СИЗО начался с пекарни.

"850 человек эвакуировали", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве пояснили, что открытого горения нет, а арестанты перемещены в безопасное место в пределах учреждения. Причины возгорания выясняются.