Москве и Минску надо передоговориться по интеграциии, заявил Мезенцев

МИНСК, 27 июл - РИА Новости. России и России и Белоруссии нужно возвращаться к обсуждению интеграционных "дорожных карт" и "передоговариваться" по ним без излишней политизации, заявил в понедельник посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев

"Практически все было согласовано (сторонами в 2019 году – ред.), нужно к этому возвращаться, проводить инвентаризацию этих сроков. Еще раз передоговариваться и идти вперед", - заявил Мезенцев журналистам.

"Вопрос – садиться за стол переговоров и разговаривать - министрам, под эгидой правительств, вести инвентаризацию интеграционных "дорожных карт" и видеть реальную перспективу. И проявлять волю, напористость, без опаски и без излишней ненужной политизации интеграционной работы Союзного государства", - сказал Мезенцев.

Он обратил внимание, что по абсолютному большинству этих карт стороны ранее сумели достичь реальных договоренностей, и только часть из них требует доработки. При этом глава дипмиссии сообщил, что не слышал о желании представителей сторон поднимать тему наднациональных органов в предполагаемом обновленном пакете по интеграции. "Давайте мы займемся экономической интеграцией, посмотрим внимательно на потенциал Союзного договора, предъявим результаты договоренностей, предъявим первые итоги совместной практической работы", - сказал посол.

Мезенцев также напомнил, что в сентябре стороны планируют провести VII Форум регионов, и содержание работы тематических секций будет посвящено, в том числе, "и анализу законодательств, и совместным шагам навстречу друг другу в поддержку региональных планов". "Мы хотим говорить о взаимодействии бизнес-объединений,… о поддержке единого инвестиционного климата. И мы, конечно, хотим шире докладывать о том, что интеграционная повестка, ее цели, задачи, формирование единого рынка нефти, газа – все эти споры уйдут, если это будет реальным интеграционным большим делом для двух государств", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что, например, сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, налоговой и иных сферах для сторон могут быть вне политики и "каких бы то ни было угроз суверенитету и независимости России и Беларуси". По словам Мезенцева, это может стать важнейшим конкурентным преимуществом для двух стран.