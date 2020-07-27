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Москве и Минску надо передоговориться по интеграциии, заявил Мезенцев
России и Белоруссии нужно возвращаться к обсуждению интеграционных "дорожных карт" и "передоговариваться" по ним без излишней политизации, заявил в понедельник... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:37
союзное государство
роман головченко
михаил мишустин
дмитрий мезенцев
москва
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белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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роман головченко, михаил мишустин, дмитрий мезенцев, москва, минск, белоруссия, в мире

Москве и Минску надо передоговориться по интеграциии, заявил Мезенцев

17:13 27.07.2020 (обновлено: 17:37 27.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МИНСК, 27 июл - РИА Новости. России и Белоруссии нужно возвращаться к обсуждению интеграционных "дорожных карт" и "передоговариваться" по ним без излишней политизации, заявил в понедельник посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Практически все было согласовано (сторонами в 2019 году – ред.), нужно к этому возвращаться, проводить инвентаризацию этих сроков. Еще раз передоговариваться и идти вперед", - заявил Мезенцев журналистам.
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По словам дипломата, переговоры, которые провели премьеры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в Москве 14 июля и в Минске 17 июля, подтверждают "взаимную высокую заинтересованность сторон" в обсуждении этих "дорожных карт".
"Вопрос – садиться за стол переговоров и разговаривать - министрам, под эгидой правительств, вести инвентаризацию интеграционных "дорожных карт" и видеть реальную перспективу. И проявлять волю, напористость, без опаски и без излишней ненужной политизации интеграционной работы Союзного государства", - сказал Мезенцев.
Он обратил внимание, что по абсолютному большинству этих карт стороны ранее сумели достичь реальных договоренностей, и только часть из них требует доработки. При этом глава дипмиссии сообщил, что не слышал о желании представителей сторон поднимать тему наднациональных органов в предполагаемом обновленном пакете по интеграции. "Давайте мы займемся экономической интеграцией, посмотрим внимательно на потенциал Союзного договора, предъявим результаты договоренностей, предъявим первые итоги совместной практической работы", - сказал посол.
Мезенцев также напомнил, что в сентябре стороны планируют провести VII Форум регионов, и содержание работы тематических секций будет посвящено, в том числе, "и анализу законодательств, и совместным шагам навстречу друг другу в поддержку региональных планов". "Мы хотим говорить о взаимодействии бизнес-объединений,… о поддержке единого инвестиционного климата. И мы, конечно, хотим шире докладывать о том, что интеграционная повестка, ее цели, задачи, формирование единого рынка нефти, газа – все эти споры уйдут, если это будет реальным интеграционным большим делом для двух государств", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что, например, сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, налоговой и иных сферах для сторон могут быть вне политики и "каких бы то ни было угроз суверенитету и независимости России и Беларуси". По словам Мезенцева, это может стать важнейшим конкурентным преимуществом для двух стран.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию, в декабре 2019 года, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
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22 июля, 12:01Союзное государство
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Союзное государствоРоман ГоловченкоМихаил МишустинДмитрий МезенцевМоскваМинскБелоруссияВ мире
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