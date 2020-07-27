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Эксперт оценил влияние диабета на риск смерти от коронавируса
Иммунитет к любым инфекциям снижается у пациентов с сахарным диабетом, которые не соблюдают рекомендации врача, поэтому риск смерти от коронавирусной инфекции... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:25
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Эксперт оценил влияние диабета на риск смерти от коронавируса

17:13 27.07.2020 (обновлено: 17:25 27.07.2020)
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Иммунитет к любым инфекциям снижается у пациентов с сахарным диабетом, которые не соблюдают рекомендации врача, поэтому риск смерти от коронавирусной инфекции среди таких пациентов несколько выше, в период пандемии пациентам с диабетом особенно важно следовать назначенной терапии и контролировать свое заболевание, сообщил РИА Новости заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России Александр Майоров.
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Ранее портал Medical Xpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз.
"В случае, если человек плохо лечит свой диабет (уровень сахара в крови постоянно высокий), то иммунитет снижается к любым заболеваниям, в том числе и к коронавирусу, поэтому среди умерших пациентов с коронавирусом и диабетом оказывается несколько больше … Но риск смерти не увеличивается в 12 раз", - рассказал Майоров.
Кроме того, пациенты с сахарным диабетом второго типа часто страдают от ожирения, что также является фактором риска, пояснил эксперт.
Пациентам с диабетом следует контролировать свое заболевание, следить за уровнем сахара в крови, принимать необходимые препараты, которые назначил врач, подчеркнул Майоров.
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Он отметил, что если пациент с диабетом соблюдает все рекомендации врача, то риск заражения коронавирусом у него не выше, чем в целом в популяции.
Если же пациент с диабетом все же заразился коронавирусом, то, скорее всего, ему придется усиливать терапию, которая была назначена при диабете, так как на фоне любой инфекции сахар в крови может повышаться, уточнил Майоров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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