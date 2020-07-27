Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Люди во время дождя в Москве

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Городские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Городские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве , сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе пройдут дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра до 19 метров в секунду. За сутки ожидается до 20 миллиметров осадков. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", - сообщил Бирюков.

Заммэра уточнил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

"Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заммэра.

Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. В городе также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды, защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.