https://ria.ru/20200727/1575000025.html
Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Городские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:10
2020-07-27T17:10
петр бирюков
москва
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Городские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве
, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе пройдут дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра до 19 метров в секунду. За сутки ожидается до 20 миллиметров осадков. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", - сообщил Бирюков.
Заммэра уточнил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.
"Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заммэра.
Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. В городе также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды, защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.
Бирюков призвал москвичей быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.