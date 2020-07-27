https://ria.ru/20200727/1575000001.html
МЧС завершило работы по ликвидации последствий наводнения в Нижних Сергах
Спасатели завершили работы по ликвидации подтопления в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:10
2020-07-27T17:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости.
Спасатели завершили работы по ликвидации подтопления в городе Нижние Серги Свердловской области
, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка.
Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером 20 июля произошло подтопление частных жилых домов в Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены.
"Группировка сил и средств МЧС
России, задействованная в ликвидации последствий ЧС в Нижних Сергах, завершила работы и убывает в места постоянной дисклокации. В течение семи дней спасатели оказывали помощь властям города в ликвидации последствий дождевого паводка, разбирали завалы, производили откачку воды из подвалов и дворов, освобождали территории от мусора, поврежденных строений и деревьев, оказывали адресную помощь населению", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, из зоны подтопления были вывезены 4 тысячи кубических метра мусора, откачены 400 тысяч кубометров воды. Всего в ликвидации последствий были задействованы 436 человек и 68 единиц техники.
Отмечается, что режим ЧС в городе будет сохраняться до полного завершения всех аварийно-восстановительных работ. Сейчас, по данным спасательного ведомства, силами коммунальных служб, организаций и ведомств продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.