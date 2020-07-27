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МЧС завершило работы по ликвидации последствий наводнения в Нижних Сергах
Спасатели завершили работы по ликвидации подтопления в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

МЧС завершило работы по ликвидации последствий наводнения в Нижних Сергах

17:10 27.07.2020 (обновлено: 17:11 27.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкВ городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
© РИА Новости / Алексей Колчин
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В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Спасатели завершили работы по ликвидации подтопления в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка.
Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером 20 июля произошло подтопление частных жилых домов в Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены.
"Группировка сил и средств МЧС России, задействованная в ликвидации последствий ЧС в Нижних Сергах, завершила работы и убывает в места постоянной дисклокации. В течение семи дней спасатели оказывали помощь властям города в ликвидации последствий дождевого паводка, разбирали завалы, производили откачку воды из подвалов и дворов, освобождали территории от мусора, поврежденных строений и деревьев, оказывали адресную помощь населению", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, из зоны подтопления были вывезены 4 тысячи кубических метра мусора, откачены 400 тысяч кубометров воды. Всего в ликвидации последствий были задействованы 436 человек и 68 единиц техники.
Отмечается, что режим ЧС в городе будет сохраняться до полного завершения всех аварийно-восстановительных работ. Сейчас, по данным спасательного ведомства, силами коммунальных служб, организаций и ведомств продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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