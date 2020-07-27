МЧС завершило работы по ликвидации последствий наводнения в Нижних Сергах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Спасатели завершили работы по ликвидации подтопления в городе Нижние Серги Спасатели завершили работы по ликвидации подтопления в городе Нижние Серги Свердловской области , сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка.

Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером 20 июля произошло подтопление частных жилых домов в Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены.

"Группировка сил и средств МЧС России, задействованная в ликвидации последствий ЧС в Нижних Сергах, завершила работы и убывает в места постоянной дисклокации. В течение семи дней спасатели оказывали помощь властям города в ликвидации последствий дождевого паводка, разбирали завалы, производили откачку воды из подвалов и дворов, освобождали территории от мусора, поврежденных строений и деревьев, оказывали адресную помощь населению", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, из зоны подтопления были вывезены 4 тысячи кубических метра мусора, откачены 400 тысяч кубометров воды. Всего в ликвидации последствий были задействованы 436 человек и 68 единиц техники.