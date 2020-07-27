На Третьем транспортном кольце в Москве образовался большой затор

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Затор почти на 5 километров образовался на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве из-за непогоды, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На внешней стороне ТТК сейчас не очень - затор на 4,7 километра. Подтоплена проезжая часть в районе дома 69 на улице Сущёвский Вал. Объезжайте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подтоплена проезжая часть под Ростокинским мостом - развороты под Проспектом мира. На месте дежурит бригада Мосводостока.
"На Красностуденческом проезде, пересечении с Дмитровским шоссе подтопление проезжей части в оба направления. Затруднение движения - полкилометра", - информирует департамент транспорта.
Также сообщается о подтоплении на Шереметьевской, 41, большом скоплении воды под Останкинским путепроводом, движение транспорта затруднено.