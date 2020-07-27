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На Третьем транспортном кольце в Москве образовался большой затор
Затор почти на 5 километров образовался на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве из-за непогоды, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:09
мосводосток
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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мосводосток, москва, происшествия

На Третьем транспортном кольце в Москве образовался большой затор

17:09 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Затор почти на 5 километров образовался на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве из-за непогоды, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На внешней стороне ТТК сейчас не очень - затор на 4,7 километра. Подтоплена проезжая часть в районе дома 69 на улице Сущёвский Вал. Объезжайте", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подтоплена проезжая часть под Ростокинским мостом - развороты под Проспектом мира. На месте дежурит бригада Мосводостока.
"На Красностуденческом проезде, пересечении с Дмитровским шоссе подтопление проезжей части в оба направления. Затруднение движения - полкилометра", - информирует департамент транспорта.
Также сообщается о подтоплении на Шереметьевской, 41, большом скоплении воды под Останкинским путепроводом, движение транспорта затруднено.
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