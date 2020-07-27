В Московском патриархате пояснили позицию РПЦ по статусу святой Софии

"Любые выступления глав поместных православных церквей, как мне кажется, рассматриваются в Турции как элемент политического давления. Мне бы хотелось это опровергнуть. Заявления, которые сделал патриарх Кирилл и, я думаю, представители других поместных православных церквей, не носят политического характера, они не являются продолжением российской политики или другого государства. Это не политическая, а мировоззренческая позиция верующих людей", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".