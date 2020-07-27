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Дочь Оззи Осборна выложила в Сеть новую песню
Дочь Оззи Осборна, Айми, выложила в Сеть первый сингл после четырехлетнего перерыва, сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:30
2020-07-27T19:30
культура
музыка
шоу-бизнес
нью-йорк (город)
оззи осборн
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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музыка, шоу-бизнес, нью-йорк (город), оззи осборн
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости
. Дочь Оззи Осборна, Айми, выложила в Сеть первый сингл после четырехлетнего перерыва, сообщает
Rolling Stone.
Трек под названием "Shared something with the night" войдет в ее предстоящий альбом под названием "Vacare Adamare".
Композиция вышла вместе с музыкальным видео. Его режиссером выступил Джон Дановик.
Айми поделилась, что написала этот сингл, пока жила в Нью-Йорке, где чувствовала себя растерянно и одиноко.
"Эта песня – моя колыбельная тем, кто страдает от романтических чувств и не может уснуть ночью", – рассказала она.
"Я не очень понимала, кто я такая и полностью зависела от чужого мнения. Только оно определяло мою самооценку. Эта странная композиция дала выход моему эмоциональному дискомфорту", – добавила певица и актриса.