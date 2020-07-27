Дочь Оззи Осборна выложила в Сеть новую песню

Трек под названием "Shared something with the night" войдет в ее предстоящий альбом под названием "Vacare Adamare".

Айми поделилась, что написала этот сингл, пока жила в Нью-Йорке, где чувствовала себя растерянно и одиноко.

"Эта песня – моя колыбельная тем, кто страдает от романтических чувств и не может уснуть ночью", – рассказала она.

"Я не очень понимала, кто я такая и полностью зависела от чужого мнения. Только оно определяло мою самооценку. Эта странная композиция дала выход моему эмоциональному дискомфорту", – добавила певица и актриса.