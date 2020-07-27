https://ria.ru/20200727/1574999586.html
Кузнецова назвала причины большого числа разводов
Большое количество разводов связано с более поздней социальной готовностью молодых людей к созданию семьи и рождению детей и более ранним началом половой жизни, РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:06
2020-07-27T17:26
анна кузнецова
общество
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https://ria.ru/20200506/1571007249.html
Ingvar Eisen
Детский лепет, необразованного человека.
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РИА Новости
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2020
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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анна кузнецова, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Большое количество разводов связано с более поздней социальной готовностью молодых людей к созданию семьи и рождению детей и более ранним началом половой жизни, сказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова
.
"Сегодня, по статистике, начало половой жизни у всех смещено в начало, (происходит - ред.) раньше. Браки и рождение детей (смещены - ред.) на попозже, социальная готовность чуть позже, в отличие от физической... Сегодня только ленивый не говорит о том, что семья и любовь - это самое важное. К сожалению, понимая это, мы порой не можем найти тех инструментов, которые нам помогут семью созидать, строить и сохранять", - сказала Кузнецова в ходе молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
Так, физиологическая, социальная и психологическая готовность к созданию семьи наступает в разном возрасте, и основной целью сейчас должно быть сведение данной разницы к минимуму. При этом, согласно презентации, представленной Кузнецовой, средний возраст вступления в брак и рождения первенца происходит в 29-32 года, а средний возраст "сексуального дебюта" приходится на 14-15 лет. Уточняется, что данные представлены на основе исследования центра уполномоченного и Агентства социально-демографического развития, проведенного в 2018-2020 годы.