Кузнецова назвала причины большого числа разводов

"Сегодня, по статистике, начало половой жизни у всех смещено в начало, (происходит - ред.) раньше. Браки и рождение детей (смещены - ред.) на попозже, социальная готовность чуть позже, в отличие от физической... Сегодня только ленивый не говорит о том, что семья и любовь - это самое важное. К сожалению, понимая это, мы порой не можем найти тех инструментов, которые нам помогут семью созидать, строить и сохранять", - сказала Кузнецова в ходе молодежного образовательного форума "Территория смыслов".