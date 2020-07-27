https://ria.ru/20200727/1574999548.html
В ДНР сомневаются в долгосрочном действии режима прекращения огня
Действия Киева заставляют самопровозглашенную Донецкую народную республику усомниться в долгосрочности соблюдения украинскими силовиками режима прекращения огня РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:05
2020-07-27T17:05
владислав бердичевский
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200727/1574995545.html
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донецкая народная республика
киев
украина
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав бердичевский, ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости.
Действия Киева
заставляют самопровозглашенную Донецкую народную республику
усомниться в долгосрочности соблюдения украинскими силовиками режима прекращения огня в Донбассе
, заявил в понедельник депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский
.
Ранее командующий объединенными силами Украины
заявил, что подразделения ДНР якобы нарушили перемирие в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК
) назвали эти обвинения провокацией.
"У нас есть надежда на то, что огонь будет прекращен. Хотя мы уже видим движения со стороны Украины, которые нам позволяют усомниться в том, что это перемирие будет долгое время соблюдаться", - сказал Бердичевский журналистам.
Он также считает, что Киеву невыгодно политическое урегулирование конфликта в Донбассе и перемирие будет в итоге сорвано силовиками.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.