Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574999548.html
В ДНР сомневаются в долгосрочном действии режима прекращения огня
Действия Киева заставляют самопровозглашенную Донецкую народную республику усомниться в долгосрочности соблюдения украинскими силовиками режима прекращения огня РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:05
владислав бердичевский
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_4425bf2df52627df7089e733d1dd1582.jpg
https://ria.ru/20200727/1574995545.html
1
донецкая народная республика
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_4425bf2df52627df7089e733d1dd1582.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_ae2d1a2273374fd683e5bae3a943fe61.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_597:0:2645:2048_1400x0_80_0_0_7afe95259953e330a5564288c34afb75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав бердичевский, ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

В ДНР сомневаются в долгосрочном действии режима прекращения огня

17:05 27.07.2020
197
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Действия Киева заставляют самопровозглашенную Донецкую народную республику усомниться в долгосрочности соблюдения украинскими силовиками режима прекращения огня в Донбассе, заявил в понедельник депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Ранее командующий объединенными силами Украины заявил, что подразделения ДНР якобы нарушили перемирие в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали эти обвинения провокацией.
"У нас есть надежда на то, что огонь будет прекращен. Хотя мы уже видим движения со стороны Украины, которые нам позволяют усомниться в том, что это перемирие будет долгое время соблюдаться", - сказал Бердичевский журналистам.
Он также считает, что Киеву невыгодно политическое урегулирование конфликта в Донбассе и перемирие будет в итоге сорвано силовиками.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
Вчера, 16:18
В ЛНР прокомментировали заявления Киева о нарушении перемирия в Донбассе
300000
Обсудить 1
Владислав БердичевскийСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова призвала не искажать символ радуги, связывая его с ЛГБТ
Начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов в суде
Мосгорсуд признал арест экс-главы департамента Минобрнауки законным
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
Арестантов СИЗО №6 эвакуировали в безопасное место
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова назвала причины большого числа разводов
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии
В Московском патриархате пояснили позицию РПЦ по статусу святой Софии
Агенты ФБР в Калифорнии
СМИ сообщили о начале расследования в отношении протестующих в Портленде
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд прослушиваний за первые сутки
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе
Кареты скорой помощи в Ираке
Два человека погибли в столкновениях в Багдаде
Дмитрий Мезенцев
Москве и Минску надо передоговориться по интеграциии, заявил Мезенцев
Автомобильное движение в Москве
На Третьем транспортном кольце в Москве образовался большой затор
На месте раскопок в Крыму
Французские археологи проведут исследования в Крыму
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
В ЛНР прокомментировали заявления Киева о нарушении перемирия в Донбассе
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
"Автодор" введет повышенные сезонные тарифы на платных трассах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния