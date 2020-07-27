https://ria.ru/20200727/1574999513.html
Кузнецова призвала не искажать символ радуги, связывая его с ЛГБТ
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова призвала не искажать символ радуги и не пытаться связать его с пропагандой гомосексуализма: "всему есть... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:05
2020-07-27T17:05
россия
анна кузнецова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, анна кузнецова, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова
призвала не искажать символ радуги и не пытаться связать его с пропагандой гомосексуализма: "всему есть предел", иначе можно и "запретить изучение дисперсии в физике".
Ранее Глава Союза женщин России Екатерина Лахова
пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. После этого вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов заявил РИА Новости, что цвет этого мороженого не имеет отношения к пропаганде. Многодетный отец также заявил, что для него радуга - это солнце после дождя и призвал развивать детский спорт, а не искать то, чего нет. Позже Лахова заявила РИА Новости, что больше не хочет обсуждать свои критические высказывания о мороженом "Радуга", поскольку вокруг ее слов уже накрутили "черт-те что".
"Давайте тогда вычеркнем и физическое явление, дисперсия, по-моему, называется, давайте по физике перестанем это проходить... ну уже совсем до такого-то доходить не надо. Всему есть предел. Есть наша радуга, и пусть она будет всегда символом света, мира, прекрасного, доброго. Это же символ примирения, радости",- заявила Кузнецова журналистам, отвечая на вопрос о своем отношении к попыткам связать символ радуги с пропагандой гомосексуализма, в том числе среди несовершеннолетних.