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Кузнецова призвала не искажать символ радуги, связывая его с ЛГБТ
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова призвала не искажать символ радуги и не пытаться связать его с пропагандой гомосексуализма: "всему есть... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:05
россия
анна кузнецова
общество
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РИА Новости
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россия, анна кузнецова, общество

Кузнецова призвала не искажать символ радуги, связывая его с ЛГБТ

17:05 27.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова призвала не искажать символ радуги и не пытаться связать его с пропагандой гомосексуализма: "всему есть предел", иначе можно и "запретить изучение дисперсии в физике".
Ранее Глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. После этого вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов заявил РИА Новости, что цвет этого мороженого не имеет отношения к пропаганде. Многодетный отец также заявил, что для него радуга - это солнце после дождя и призвал развивать детский спорт, а не искать то, чего нет. Позже Лахова заявила РИА Новости, что больше не хочет обсуждать свои критические высказывания о мороженом "Радуга", поскольку вокруг ее слов уже накрутили "черт-те что".
"Давайте тогда вычеркнем и физическое явление, дисперсия, по-моему, называется, давайте по физике перестанем это проходить... ну уже совсем до такого-то доходить не надо. Всему есть предел. Есть наша радуга, и пусть она будет всегда символом света, мира, прекрасного, доброго. Это же символ примирения, радости",- заявила Кузнецова журналистам, отвечая на вопрос о своем отношении к попыткам связать символ радуги с пропагандой гомосексуализма, в том числе среди несовершеннолетних.
Мороженое Радуга
4 июля, 17:02
Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое "Радуга"
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РоссияАнна КузнецоваОбщество
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