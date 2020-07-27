Кузнецова призвала не искажать символ радуги, связывая его с ЛГБТ

"Давайте тогда вычеркнем и физическое явление, дисперсия, по-моему, называется, давайте по физике перестанем это проходить... ну уже совсем до такого-то доходить не надо. Всему есть предел. Есть наша радуга, и пусть она будет всегда символом света, мира, прекрасного, доброго. Это же символ примирения, радости",- заявила Кузнецова журналистам, отвечая на вопрос о своем отношении к попыткам связать символ радуги с пропагандой гомосексуализма, в том числе среди несовершеннолетних.