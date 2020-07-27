Мосгорсуд признал арест экс-главы департамента Минобрнауки законным

Начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов в суде

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова , которому вместе с экс-замминистра Минобрнауки Мариной Лукашевич вменяется хищение более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Тверского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Елена Иванова.

Аналогичное решение ранее в понедельник суд вынес и отношении Лукашевич.

Тверской суд столицы в начале июля арестовал Лукашевич и Попова до 16 августа, свою вину они не признают; 20 июля Лукашевич освободили от занимаемой должности.

Как следует из материалов дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Попов занимал должность директора Департамента управления программ и конкурсных процедур министерства образования и науки.

Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности.

Сама Лукашевич при рассмотрении ходатайства об аресте уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.