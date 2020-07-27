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Мосгорсуд признал арест экс-главы департамента Минобрнауки законным
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:04
михаил попов
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РИА Новости
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353
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михаил попов, москва, происшествия

Мосгорсуд признал арест экс-главы департамента Минобрнауки законным

17:04 27.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНачальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов в суде
Начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, которому вместе с экс-замминистра Минобрнауки Мариной Лукашевич вменяется хищение более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Елена Иванова.
Аналогичное решение ранее в понедельник суд вынес и отношении Лукашевич.
Тверской суд столицы в начале июля арестовал Лукашевич и Попова до 16 августа, свою вину они не признают; 20 июля Лукашевич освободили от занимаемой должности.
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Как следует из материалов дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Попов занимал должность директора Департамента управления программ и конкурсных процедур министерства образования и науки.
Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности.
Сама Лукашевич при рассмотрении ходатайства об аресте уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.
Потерпевшим по делу признано, как следует из оглашенных документов, Минпросвещения, в которое в 2018 году вошла часть министерства образования и науки.
Борис Минц
11 марта, 10:57
Мосгорсуд признал законным заочный арест Минца
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Михаил ПоповМоскваПроисшествия
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