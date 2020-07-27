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СМИ сообщили о начале расследования в отношении протестующих в Портленде
Федеральное бюро расследований США начало расследование против организаторов и участников ночных беспорядков в Портленде, сообщает издание Washington Examiner... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:02
джордж флойд
дональд трамп
портленд
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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джордж флойд, дональд трамп, портленд, в мире

СМИ сообщили о начале расследования в отношении протестующих в Портленде

17:02 27.07.2020
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© AP Photo / Christian MonterrosaАгенты ФБР в Калифорнии
Агенты ФБР в Калифорнии
© AP Photo / Christian Monterrosa
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США начало расследование против организаторов и участников ночных беспорядков в Портленде, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на источники.
Расследование ведется как против групп, так и отдельных лиц, стоящих за беспорядками, в ходе которых протестующие нападают на федеральных агентов и здания федеральных ведомств.
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
Вчера, 13:42Сказано в эфире
Американист: беспорядки в США продлятся долго по одной простой причинеВ Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Столкновения между демонстрантами и федеральными агентами продолжились в американском Портленде, волнения не стихают уже более 50 дней. Ранее федеральные агенты применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Ранее суд в США отказался ввести временный запрет на проведение представителями федеральных правоохранительных ведомств задержаний во время протестов в Портленде, которого добивалась генпрокурор штата Орегон.
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
Протесты в Портленде
26 июля, 14:57
В Портленде федеральные агенты разогнали протестующих
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Джордж ФлойдДональд ТрампПортлендВ мире
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