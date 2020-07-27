СМИ сообщили о начале расследования в отношении протестующих в Портленде

Американист: беспорядки в США продлятся долго по одной простой причине В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.