https://ria.ru/20200727/1574999231.html
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Отдыхавшие неподалеку от Скандинавского полуострова шведы наткнулись на российскую подлодку и были поражены ее размерами. Об этом они рассказали газете... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:01
2020-07-27T18:12
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https://ria.ru/20190906/1558401571.html
https://ria.ru/20200723/1574737582.html
Себостьян Перейро
Ну да, все в шоке, кто такие новости вообще придумывает? Теперь все нищета страны гордиться за державу.
312
sizif8
Они бы еще больше удивились, узнав, что внутри лодки помещаются десять Швеций или половина США со знаком минус.
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россия
швеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швеция, вмф рф, в мире
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости
. Отдыхавшие неподалеку от Скандинавского полуострова шведы наткнулись на российскую подлодку и были поражены ее размерами. Об этом они рассказали газете Expressen
.
Как отметил 23-летний Расмус Карлссон, вместе с друзьями он отправился под парусом к острову Драге. Около шести вечера, когда яхта проходила под Эресуннским мостом, рядом с ней всплыла субмарина.
"Мы все увидели ее и были поражены: она была просто гигантская", — цитирует его таблоид.
Сперва шведы приняли подлодку за шотландскую, так как флаг этой страны похож на полотно Военно-морского флота России
.
"Мой дружище как раз шутил, что это точно российская подлодка", — отметил Расмус.
Он рассказал, что на капитанском мостике стояли четыре человека, один из них помахал им рукой.
По словам парня, субмарина проплыла всего в 30 метрах от яхты.
"Она была очень-очень большой и издавала громкий звук", — поделился он впечатлениями с журналистами.
Карлссон добавил, что теперь они с приятелями все время вспоминают встречу с российской субмариной.
"Я часто выхожу в море под парусом, но ничего подобного никогда не видел. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто", — сказал он.
Вооруженные силы Швеции
подтвердили, что подлодка принадлежит российскому флоту. Они назвали инцидент "простым перемещением".
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