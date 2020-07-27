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"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Отдыхавшие неподалеку от Скандинавского полуострова шведы наткнулись на российскую подлодку и были поражены ее размерами. Об этом они рассказали газете... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:12
россия
швеция
вмф рф
в мире
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Ну да, все в шоке, кто такие новости вообще придумывает? Теперь все нищета страны гордиться за державу.
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Они бы еще больше удивились, узнав, что внутри лодки помещаются десять Швеций или половина США со знаком минус.
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россия
швеция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, швеция, вмф рф, в мире

"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка

17:01 27.07.2020 (обновлено: 18:12 27.07.2020)
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© Фото : Главный штаб ВМФ РоссииЗаводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
© Фото : Главный штаб ВМФ России
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Отдыхавшие неподалеку от Скандинавского полуострова шведы наткнулись на российскую подлодку и были поражены ее размерами. Об этом они рассказали газете Expressen.
Как отметил 23-летний Расмус Карлссон, вместе с друзьями он отправился под парусом к острову Драге. Около шести вечера, когда яхта проходила под Эресуннским мостом, рядом с ней всплыла субмарина.
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"Последнее, что вы увидите": американские СМИ напугала российская ракета
"Мы все увидели ее и были поражены: она была просто гигантская", — цитирует его таблоид.
Сперва шведы приняли подлодку за шотландскую, так как флаг этой страны похож на полотно Военно-морского флота России.
"Мой дружище как раз шутил, что это точно российская подлодка", — отметил Расмус.
Он рассказал, что на капитанском мостике стояли четыре человека, один из них помахал им рукой.
По словам парня, субмарина проплыла всего в 30 метрах от яхты.
"Она была очень-очень большой и издавала громкий звук", — поделился он впечатлениями с журналистами.
Карлссон добавил, что теперь они с приятелями все время вспоминают встречу с российской субмариной.
"Я часто выхожу в море под парусом, но ничего подобного никогда не видел. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто", — сказал он.
Вооруженные силы Швеции подтвердили, что подлодка принадлежит российскому флоту. Они назвали инцидент "простым перемещением".
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РоссияШвецияВМФ РФВ мире
Популярные комментарии
Ну да, все в шоке, кто такие новости вообще придумывает? Теперь все нищета страны гордиться за державу.
27 июля, 17:09
С Себостьян Перейро
2140015271
Они бы еще больше удивились, узнав, что внутри лодки помещаются десять Швеций или половина США со знаком минус.
27 июля, 18:09
sizif8
228312002
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