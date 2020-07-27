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Французские археологи проведут исследования в Крыму
Французские эксперты приедут в Крым для проведения археологических исследований, сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:00
риа наука
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Французские археологи проведут исследования в Крыму

17:00 27.07.2020
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© Фото : Государственный комитет по охране культурного наследия Республики КрымНа месте раскопок в Крыму
На месте раскопок в Крыму
© Фото : Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым
На месте раскопок в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Французские эксперты приедут в Крым для проведения археологических исследований, сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.
"В Крым приедут французские эксперты для проведения археологических исследований, относящихся к периоду Крымской войны", - приводит слова Малиновского пресс-служба главы республики.
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Малиновский находится с рабочим визитом в Крыму, в рамках которой состоялась встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В рамках встречи стороны обсудили вопрос перезахоронения останков французских солдат, погибших во время Крымской войны, и проекты фонда, реализуемые на территории республики.
"Считаю, что подобная работа полезна не только для Крыма, но и для налаживания отношений между Россией и Францией", - подчеркнул Аксенов. По его словам, власти окажут содействие в реализации проектов фонда.
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РИА НаукаСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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