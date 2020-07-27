Французские археологи проведут исследования в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Французские эксперты приедут в Крым для проведения археологических исследований, сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.
"В Крым приедут французские эксперты для проведения археологических исследований, относящихся к периоду Крымской войны", - приводит слова Малиновского пресс-служба главы республики.
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Малиновский находится с рабочим визитом в Крыму, в рамках которой состоялась встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В рамках встречи стороны обсудили вопрос перезахоронения останков французских солдат, погибших во время Крымской войны, и проекты фонда, реализуемые на территории республики.
"Считаю, что подобная работа полезна не только для Крыма, но и для налаживания отношений между Россией и Францией", - подчеркнул Аксенов. По его словам, власти окажут содействие в реализации проектов фонда.
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